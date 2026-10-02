Ataque russo a Kiev mata uma pessoa e encerra ponte sobre o rio Dniepre

Tanto a ponte Pivdeni como outras duas pontes que ligam as duas margens da cidade estão total ou parcialmente encerradas ao trânsito devido aos ataques russos, segundo as autoridades locais, que para já não divulgaram pormenores sobre os eventuais danos nas outras duas estruturas.

"Infelizmente, na sequência de um ataque inimigo contra um edifício residencial no distrito de Darnítsia, morreu uma pessoa", informou a administração militar da capital na plataforma Telegram.

A mesma entidade explicou que um edifício de 25 andares sofreu danos devido ao ataque russo contra esta área situada na margem oriental de Kiev, a leste do rio Dniepre.

Sobre a ponte Pivdeni, o presidente da câmara de Kiev, Vitali Klitschko, explicou que o impacto de um drone provocou danos na estrutura de suporte, na faixa de rodagem e na barreira de proteção da via do metro que passa sobre a estrutura.

Na quinta-feira, a queda de dois drones russos nas proximidades da ponte obrigou as autoridades a encerrá-la temporariamente. A circulação rodoviária foi retomada pouco depois, após especialistas terem concluído que as fundações não tinham sido afetadas.

No mesmo dia, o Presidente russo rejeitou uma suspensão mútua dos ataques de longo alcance com a Ucrânia, que se intensificam há meses, em resposta às propostas apresentadas por Kiev e Washington nesse sentido.

A Rússia e a Ucrânia têm multiplicado os ataques de longo alcance, visando cada vez mais, e de forma frequente, infraestruturas civis e provocando um número crescente de vítimas.

Moscovo tem tido como alvo armazéns, postos de abastecimento, centros comerciais, navios que partem dos portos ucranianos no mar Negro e, mais recentemente, centros de dados informáticos e operadores de telecomunicações.

Por seu lado, Kiev tem visado, nomeadamente, refinarias e depósitos de petróleo, armazéns de gigantes do comércio eletrónico e navios de carga no mar Negro.