Ataque russo com drones faz 35 feridos em Kharkiv

O ataque ocorreu horas depois de ataques aéreos russos em Zaporijia, cidade no sul da Ucrânia, nos quais mais de 20 pessoas ficaram feridas.

"O número de feridos no ataque maciço a Kharkiv pelos drones Shahed (de fabrico iraniano) subiu para 35", escreveu o governador de Kharkiv, Oleg Synegubov, na rede social Telegram.

A mesma fonte tinha dito anteriormente que uma casa, um edifício alto, uma loja e um parque de estacionamento foram danificados pelos ataques de drones.

Kharkiv, localizada perto da fronteira com a Rússia, foi alvo de ataques implacáveis durante a invasão russa lançada em fevereiro de 2022.

Os últimos ataques ocorrem depois de Kiev e Washington terem assinado um acordo histórico sobre a extração de minerais na Ucrânia.

A Rússia anunciou um cessar-fogo de três dias na próxima semana, coincidindo com as comemorações do fim da Segunda Guerra Mundial em Moscovo.

Kiev chamou a esta medida de manipuladora e o ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Andrii Sybiga, insistiu hoje no parlamento que o Governo mantém "linhas vermelhas" em relação a eventuais negociações com Moscovo e que nunca reconhecerá territórios ocupados como russos.

A ofensiva militar russa no território ucraniano, lançada a 24 de fevereiro de 2022, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).