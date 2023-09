Ataque russo danifica porto ucraniano de Izmaïl

Um edifício portuário, instalações de armazenamento e 30 camiões e outras viaturas ficaram danificados no ataque, que se prolongou por mais de duas horas, acrescentou Oleh Kiper, no Telegram. O porto de Izmaïl, situado no Danúbio, na fronteira com a Roménia, tornou-se uma das grandes rotas de exportação dos produtos agrícolas ucranianos para o Mar Negro, desde que o acordo que permitia à Ucrânia exportar a sua produção foi abandonado em julho. Desde essa altura, os ataques russos nas regiões meridionais de Odessa e Mykolaïv aumentaram.



“As defesas antiaéreas têm trabalhado com extraordinária intensidade. A maior parte dosforam abatidos”, garantiu Oleg Kiper, que publicou nas redes sociais duas imagens de alguns dos camiões completamente queimados.“Infelizmente, no distrito de Izmaïl houve impactos nas infraestruturas portuárias”, explicou o dirigente., acrescentou.Esta última ofensiva ocorre após um ataque russo descrito como “maciço” pelas autoridades de Odessa na segunda-feira, a região foi atacada por 19e mísseis Shahed, incluindo dois Onyxes supersónicos., revelou Kiev, acrescentando que 26 das aeronaves foram abatidas.“Foram registados lançamentos de 38 Shahed”, acrescentou a Força Aérea no Telegram.

A região de Odessa no sul da Ucrânia foi uma das mais atacadas pelas forças russas.

Também no sul,na sequência de ataques russos durante a na segunda-feira à noite, segundo o governado Prokoudin Oleksandr.Na região de Dnipropetrovsk,, segundo as primeiras informações transmitidas na terça-feira pelo chefe da administração militar local, Oleksandre Vilkul. "Não há vítimas", informou no Telegram, acrescentando que o distrito de Nikopol também tinha sido atingido, mais uma vez sem vítimas., na região ucraniana de Donetsk, embora não tenham sido registadas vítimas.

“A casa está agora praticamente inabitável, como toda a Avdiivka. As consequências deste ataque estão cuidadosamente documentadas, mais cedo ou mais tarde esta prova será usada contra a Rússia num tribunal internacional”, frisou o governador regional, Igor Moroz.