Ataque russo em Krementchuk provoca 1 morto e 15 feridos acusa governador

"O inimigo disparou lança-foguetes sobre Krementchuk. Um foi abatido pelas forças de defesa aérea. Infelizmente, foram atingidas infraestruturas civis", indicou Dmytro Lunine, governador da região de Poltava, na rede social Telegram.

No início da manhã de hoje, o chefe da administração militar desta região indicou que a refinaria de petróleo de Krementchuk foi atingida num ataque com mísseis, apesar do "bom trabalho" das defesas aéreas.

"A atividade da unidade está temporariamente suspensa", acrescentou, precisando que no imediato não foi registada qualquer vítima.

A ofensiva militar russa no território ucraniano, lançada a 24 de fevereiro do ano passado, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Os aliados ocidentais da Ucrânia têm fornecido armas a Kiev e aprovado sucessivos pacotes de sanções contra interesses russos para tentar diminuir a capacidade de Moscovo de financiar o esforço de guerra.