Mundo
Guerra na Ucrânia
Ataque russo faz pelo menos nove mortos na região oeste da Ucrânia
Pelo menos nove pessoas morreram num ataque aéreo russo em Ternopil, no oeste da Ucrânia, afirmou esta quarta-feira o presidente Volodymyr Zelensky, reiterando o seu apelo por sanções eficazes contra a Rússia.
Segundo o presidente ucraniano, a Rússia lançou mais de 470 drones e 48 mísseis (um balístico e os restantes de cruzeiro) contra a Ucrânia durante a noite. Este é um dos ataques mais mortíferos contra a capital regional desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022.
"Em Ternopil, edifícios residenciais de nove andares foram atingidos (...). Até ao momento, dezenas de pessoas estão feridas e, infelizmente, nove morreram", disse Zelensky nas redes sociais.
Segundo Zelensky, alguns moradores podem ainda estar presos sob os escombros.
De acordo com a administração regional de Ternopil, o nível de cloro no ar da cidade está seis vezes acima do normal após os ataques. A administração pediu aos moradores que permaneçam nas suas casas e mantenham as janelas fechadas.
“Houve também um ataque massivo, que começou ainda à noite, contra Kharkiv. Dezenas de pessoas ficaram feridas na cidade, incluindo crianças”, acrescentou o presidente ucraniano, anunciando que foram também danificadas instalações de energia, transportes e infraestruturas civis.
O líder ucraniano afirmou que estes ataques demonstraram que "a pressão sobre a Rússia é insuficiente".
"As sanções eficazes e a ajuda à Ucrânia podem mudar isso. As necessidades mais urgentes são mísseis para a defesa aérea, sistemas adicionais, aumento da capacidade dos nossos caças e a produção de drones para proteger vidas", explicou. Entretanto, as defesas aéreas russas reclamaram o abate de 65 drones ucranianos sobre quatro regiões da Rússia, no Mar Negro e no Mar de Azov.
Segundo o Ministério russo da Defesa, as forças ucranianas dispararam quatro mísseis ATACMS, de fabrico norte-americano, contra a cidade de Voronezh, no sul da Rússia, numa tentativa de ataque contra alvos civis.
"Em Ternopil, edifícios residenciais de nove andares foram atingidos (...). Até ao momento, dezenas de pessoas estão feridas e, infelizmente, nove morreram", disse Zelensky nas redes sociais.
Segundo Zelensky, alguns moradores podem ainda estar presos sob os escombros.
Across many of our regions, work is underway to address the aftermath of Russia’s attack. It is confirmed that Russia launched more than 470 attack drones and 48 missiles of various types against Ukraine overnight – one ballistic and the rest cruise missiles.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 19, 2025
In Ternopil,… pic.twitter.com/EwQmc6Nv1S
De acordo com a administração regional de Ternopil, o nível de cloro no ar da cidade está seis vezes acima do normal após os ataques. A administração pediu aos moradores que permaneçam nas suas casas e mantenham as janelas fechadas.
“Houve também um ataque massivo, que começou ainda à noite, contra Kharkiv. Dezenas de pessoas ficaram feridas na cidade, incluindo crianças”, acrescentou o presidente ucraniano, anunciando que foram também danificadas instalações de energia, transportes e infraestruturas civis.
O líder ucraniano afirmou que estes ataques demonstraram que "a pressão sobre a Rússia é insuficiente".
"As sanções eficazes e a ajuda à Ucrânia podem mudar isso. As necessidades mais urgentes são mísseis para a defesa aérea, sistemas adicionais, aumento da capacidade dos nossos caças e a produção de drones para proteger vidas", explicou. Entretanto, as defesas aéreas russas reclamaram o abate de 65 drones ucranianos sobre quatro regiões da Rússia, no Mar Negro e no Mar de Azov.
Segundo o Ministério russo da Defesa, as forças ucranianas dispararam quatro mísseis ATACMS, de fabrico norte-americano, contra a cidade de Voronezh, no sul da Rússia, numa tentativa de ataque contra alvos civis.
"As equipas russas de defesa aérea S-400 e os sistemas de mísseis e canhões Pantsir abateram todos os mísseis ATACMS", disse o ministério russo, citado pela agência de notícias TASS.
c/agências