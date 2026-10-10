Ataque russo faz sete mortos em Zaporizhia incluindo três crianças

"Há já sete mortos no ataque russo. Três deles são crianças", disse o chefe da Administração Militar Regional de Zaporizhia, Mykhailo Semikin, citado pela agência de notícias Ukrinform.

Semikin disse que o ataque durante a noite causou também 10 feridos, dois dos quais estavam em estado grave.

Operações de busca e salvamento nos locais dos ataques estavam em curso para tentar encontrar pessoas presas entre os escombros, acrescentou a Ukrinform.

A polícia nacional disse que a Rússia atacou bairros residenciais da cidade com "cinco bombas aéreas guiadas", segundo a agência francesa AFP.