Ataque russo obrigou à suspensão do funcionamento de unidade de produção de gás
Um ataque russo com mísseis e drones obrigou hoje à suspensão das operações numa unidade de processamento de gás na região de Poltava, no centro da Ucrânia, segundo revelou a empresa privada ucraniana proprietária da unidade (DTEK).
"Durante a noite, o inimigo voltou a atacar as infraestruturas da DTEK Naftogaz com drones e mísseis. Como resultado do ataque, as operações das unidades de produção de gás foram interrompidas", refere um comunicado da empresa, cujas centrais elétricas têm sido repetidamente atacadas pela Rússia durante a guerra na Ucrânia.
A empresa estatal de gás ucraniana, Naftogaz, explicou na quarta-feira que as suas instalações sofreram três ataques russos nos últimos oito dias.
Este outono, a Rússia está a realizar uma nova campanha de bombardeamentos contra as infraestruturas de eletricidade e gás ucranianas, o que obrigou Kiev a reintroduzir cortes esporádicos de energia nalgumas regiões e a importar mais 30% de gás do que aquele que planeava comprar no estrangeiro para garantir o abastecimento no inverno.
Entretanto, as defesas aéreas russas disseram que abateram na noite passada 51 drones ucranianos de asa fixa sobre sete regiões do país e da península anexada da Crimeia, informou o Ministério da Defesa russo no seu canal do Telegram.
De acordo com o relatório militar, o maior número de drones abatidos foi registado nas regiões de Saratov (12), Volgogrado (11) e Rostov (8), sendo esta última a única que faz fronteira com a Ucrânia.
As defesas aéreas, acrescentou o Ministério da Defesa, abateram seis drones sobre a Crimeia e outros dois sobre os mares Negro e Azov, cujas águas fazem fronteira com a península anexada por Moscovo em 2014.
Os outros drones, especificou o comando militar russo, foram intercetados e destruídos sobre as regiões de Bryansk (4), Voronezh (4), Belgorod (3) e Kursk (1), todas elas fronteiriças com a Ucrânia.
Devido ao ataque com drones, os aeroportos de Volgogrado, Samara e Tambov suspenderam temporariamente as operações para garantir a segurança dos voos.