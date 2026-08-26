Ataque ucraniano contra autocarro em Lugansk faz nove mortos

"Oito pessoas morreram no local" e uma jovem de 20 anos morreu posteriormente no hospital devido aos ferimentos, afirmou o governador regional pró-russo, Leonid Pasechnik, através da plataforma de mensagens Max.

A mãe da jovem e outra mulher, de 18 anos, ficaram feridas, acrescentou Pasechnik, que classificou o ataque como um "crime de guerra".

Segundo o responsável, o autocarro transportava 15 passageiros e circulava na estrada entre Lyssychansk e Stakhanov, designada Kadiivka pelas autoridades ucranianas.

Mais de quatro anos depois do início da invasão russa da Ucrânia, acompanhada por sucessivas vagas de bombardeamentos, Kiev intensificou também os ataques com drones contra territórios ocupados pelas forças russas e dentro da própria Rússia.

Moscovo reivindica a anexação de Lugansk, uma das quatro regiões ucranianas que declarou unilateralmente como parte da Federação Russa, e controla atualmente a totalidade do território.

Os esforços diplomáticos mediados pelos Estados Unidos para tentar pôr fim à guerra permanecem estagnados, mantendo-se profundas divergências entre Moscovo e Kiev, nomeadamente sobre o futuro dos territórios ucranianos ocupados pela Rússia.