Ataques aéreos russos fazem dez mortos e danificam infraestruturas energéticas

A região de Odessa foi atacada por cerca de 50 `drones` russos, segundo as autoridades locais.

Os corpos de três pessoas foram encontrados debaixo dos escombros na própria cidade de Odessa, onde cerca de 30 pessoas ficaram feridas.

"Cada ataque aéreo russo deste tipo mina a diplomacia em curso e prejudica os esforços dos nossos parceiros para pôr fim à guerra", apontou o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

"Esperamos que os Estados Unidos, a Europa e outros parceiros não permaneçam em silêncio e se lembrem de que alcançar uma paz genuína exige pressionar Moscovo", acrescentou.

De acordo com Oleg Kiper, governador da região, entre os feridos estavam duas crianças e uma mulher grávida de 39 semanas.

Um jornalista da agência France-Presse (AFP) presente no local viu a fachada desabada de um edifício de habitação e as equipas de resgate à procura de vítimas nos escombros.

A empresa privada de energia DTEK informou que as forças russas causaram "danos enormes" numa das suas instalações.

A região de Odessa alberga o principal porto ucraniano no mar Negro e é frequentemente alvo de ataques por parte de Moscovo, principalmente em relação às suas infraestruturas portuárias e energéticas.

Segundo Oleg Kiper, os drones danificaram "dezenas de edifícios residenciais", além de "uma igreja, um jardim de infância, uma escola secundária e um ginásio".

No nordeste do país, perto de Izyum, um comboio de passageiros foi atingido por um ataque de `drone`, matando três pessoas e ferindo outras duas, anunciou a procuradoria regional.

Mais a leste, uma bomba planadora russa atingiu a cidade de Sloviansk hoje de manhã, matando um casal e ferindo o seu filho de 20 anos, de acordo com as autoridades ucranianas.

Um homem foi também morto em sua casa por um ataque de `drone` na região sul de Zaporijia, e outro na região vizinha de Kherson.

Segundo as defesas aéreas ucranianas, um total de 165 `drones` russos foram lançados contra o país durante a noite, dos quais 135 foram abatidos.

A empresa estatal de gás Naftogaz informou que uma das suas instalações no oeste do país foi atingida, sendo este o quinto incidente do género este mês.

Estes ataques ocorrem enquanto se realizavam negociações entre as autoridades norte-americanas, ucranianas e russas na sexta-feira e no sábado em Abu Dhabi, as primeiras negociações diretas conhecidas entre Kiev e Moscovo sobre o plano norte-americano para resolver o conflito.

Espera-se que estas discussões sejam retomadas no domingo em Abu Dhabi.

Por sua vez, o Ministério da Defesa russo anunciou a captura da aldeia de Kupyansk-Vuzlovy, na região de Kharkiv (nordeste), e da aldeia de Novoyakovlivka, na região de Zaporijia, onde as tropas de Moscovo continuam reivindicar avanços.

A Rússia invadiu a Ucrânia a 24 de fevereiro de 2022, com o argumento de proteger as minorias separatistas pró-russas no leste e "desnazificar" o país vizinho, independente desde 1991 - após a desagregação da antiga União Soviética - e que tem vindo a afastar-se do espaço de influência de Moscovo e a aproximar-se da Europa e do Ocidente.