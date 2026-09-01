Ataques híbridos da Rússia não vão dissuadir UE de apoiar Kiev afirma Kallas

Ataques híbridos da Rússia não vão dissuadir UE de apoiar Kiev afirma Kallas

A chefe da diplomacia da União Europeia avisou hoje que os ataques híbridos da Rússia contra a Europa não vão dissuadir os 27 Estados-membros de continuar a apoiar a Ucrânia, considerando que Moscovo está a testar o bloco.

Lusa / Adicionar como fonte informativa
Bryan Meade - EPA

VER MAIS

Em conferência de imprensa no final de uma reunião informal dos ministros da Defesa da União Europeia (UE), no condado de Wicklow, na Irlanda, Kaja Kallas salientou que a Rússia está a tornar-se cada "mais implacável e destrutiva" na Ucrânia.

"O exército russo está a enfrentar dificuldades no terreno e é por isso que opta por matar civis a partir do céu. Isto é terror deliberado", acusou, acrescentando que ataques com mísseis russos contra navios de transporte de cereais no Mar Negro estão a pôr em risco "cadeias globais de abastecimento alimentar".

"E a Rússia também está a atingir a Europa com uma onda cada vez maior de ataques híbridos. Com isto, a Rússia pretende assustar-nos e levar-nos a deixar de apoiar a Ucrânia. Não terão sucesso", advertiu a Alta Representante da UE para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança.

Pelo contrário, prosseguiu Kallas, a UE tenciona aumentar o seu apoio à Ucrânia e investir mais na sua própria Defesa.

"Esta é a melhor forma de travar [Presidente russo, Vladimir] Putin", considerou, reiterando ainda que a UE está a preparar o pacote de sanções "mais vasto de sempre" contra a Rússia.

Kallas reiterou o apelo para que os países europeus forneçam mísseis intercetores em fim de vida à Ucrânia, numa alusão a Espanha e à Grécia -- que dispõem de reservas de mísseis, mas estão entre os que menos os forneceram à Ucrânia --, frisando que são cruciais.

"Cada míssil intercetor que fornecemos à Ucrânia representa um míssil russo que não atinge uma escola, casa ou hospital ucraniano. E todo o apoio prestado à Ucrânia fortalece a segurança europeia", sustentou.

No entanto, Kallas reconheceu que, "infelizmente", na reunião de hoje, nenhum Estado-membro se comprometeu a fornecer mísseis adicionais deste tipo à Ucrânia.

A Alta Representante anunciou ainda que, na próxima semana, vai lançar um novo grupo de alto nível sobre Defesa, que será composto "por altos responsáveis políticos e militares de vários países da UE, mas também do Reino Unido e da Ucrânia".

O objetivo desse grupo, indicou Kallas, é "reunir algumas das mentes mais brilhantes na área da segurança e da Defesa" para garantir que o aumento do investimento em Defesa que está a ser feito na Europa também permite "colmatar as lacunas na capacidade militar convencional da Europa".

"Queremos encontrar soluções verdadeiramente inovadoras para podermos ser mais rápidos e mais eficazes a colmatar essas lacunas, sobretudo agora que a ameaça à segurança na Europa é muito mais real", referiu, acrescentando que o grupo em questão irá apresentar um relatório final com conclusões sobre a matéria.

Questionada se considera que o aumento de ataques híbridos russos contra a Europa poderá levar, no curto prazo, a perdas de vidas humanas e se a UE definiu algum patamar a partir do qual tenciona responder à Rússia, Kallas reconheceu que "o risco está a aumentar".

"É por isso que também criei este grupo, para que possamos, de facto, estar em condições de responder a este tipo de ataques", afirmou, salientando que a UE precisa de estar preparada para agir em conformidade com as ameaças de retaliação que faz à Rússia.

Kallas considerou que, com os ataques híbridos que tem feito, a Rússia está "a testar" a UE, "avançando cada vez um pouco mais".

"É por isso que precisamos realmente de responder. E é também por isso que estamos a preparar o maior pacote de sanções alguma vez dirigido à indústria militar russa, para que possamos realmente enfraquecer a sua produção militar que, na verdade, ainda depende muito de componentes europeus", afirmou.

A Ucrânia tem contado com ajuda financeira e em armamento dos aliados ocidentais desde que a Rússia invadiu o país, em 24 de fevereiro de 2022.

Tópicos
PUB
PUB