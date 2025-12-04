Ataques russos causaram cinco mortos

Duas das mortes ocorreram na cidade de Kostyantinivka, em Donetsk, localizada perto da linha da frente e que tem sido um dos objetivos das forças russas na região.

Em Kherson, na região que permanece sob controlo ucraniano, foram registadas três vítimas mortais.

A região de Kherson é dividida pelo rio Dnieper, sendo a margem oriental controlada pela Rússia e a margem ocidental pela Ucrânia.

As áreas próximas da linha da frente estão sob confrontos constantes de diversos tipos de artilharia, aparelhos aéreos não tripulados (drones), bombas aéreas e mísseis.

A infraestrutura danificada em Odessa foi alvo de ataques com drones de longo alcance lançados pelas Forças Armadas russas durante a noite contra o principal porto marítimo da Ucrânia.

A Ucrânia foi invadida pela Rússia em 2014, anexando a Península da Crimeia.

Em 2022, Moscovo lançou uma ofensiva militar de grande escala contra todo o território ucraniano.