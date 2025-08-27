Ataques russos com `drones` atingem empresa do setor elétrico

O edifício administrativo, veículos e equipamentos da empresa do setor elétrico ficaram danificados, tendo-se registado ainda um incêndio na instalação. O governador regional, Volodymyr Kohut, declarou que, como resultado dos ataques, ocorreram cortes de energia que afetaram os moradores e empresas da região.

A Força Aérea ucraniana declarou que, hoje, conseguiu neutralizar 74 dos 95 `drones Shahed` e réplicas destes aparelhos aéreos não tripulados no norte, sul e leste do país. No entanto, foram registados 21 impactos em nove locais diferentes.

Na região central de Dnipropetrovsk, um edifício de cinco andares foi danificado e um incêndio deflagrou numa quinta, como resultado de ataques com `drones` por parte da Rússia, segundo as autoridades regionais.

Em Sumi (nordeste), os ataques russos provocaram cortes de energia que afetaram também o abastecimento de água da capital regional com o mesmo nome, segundo a administração militar regional.

Na cidade de Kherson, uma mulher de 81 anos morreu e uma outra pessoa ficou ferida ao início da manhã em consequência de um ataque de artilharia russa.

A administração militar regional relatou ainda que um homem de 56 anos ficou ferido num ataque com `drone` no centro de Kherson.

Duas pessoas ficaram também feridas em Zaporijia (sul) em ataques russos, segundo a agência de notícias Ukrinform.

O exército russo, que ocupa aproximadamente 20% do leste e do sul da Ucrânia, acelerou o seu avanço terrestre nos últimos meses contra unidades ucranianas mais pequenas e menos equipadas.