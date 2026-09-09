Ataques russos na Ucrânia determinam fim do cessar-fogo temporário

Estes ataques ocorreram após a retomada dos bombardeamentos russos contra Kiev na terça-feira, depois de uma breve pausa durante a visita dos negociadores de paz dos EUA.

Quatro mortos em ataques ucranianos





Quatro pessoas, incluindo uma criança, morreram num ataque de drones ucranianos à cidade russa de Novorossiysk, disse esta quarta-feira o governador da região de Krasnodar, Veniamin Kondratyev. Há confirmação ainda de 29 pessoas feridas neste ataque.

No entanto, a Rússia mostrou-se mais reticente, avaliando na segunda-feira que era "demasiado cedo" para falar concretamente sobre um eventual encontro.





C/agências

O prefeito Vitali Klitschko disse que o ataque noturno causou incêndios em várias zonas da capital ucraniana, danificando pelo menos 14 prédios altos, um prédio residencial, uma escola, uma clínica, armazéns e outros locais.disse Katarina Mathernova, embaixadora da União Europeia na Ucrânia, numa publicação nas redes sociais.Num outro ataque com drone,De acordo com o governador de Odessa, Oleh Kiper, as vítimas estavam perto do posto de controlo rodoviário internacional quando os drones atacaram. Este bombardeamento russo acabou por provocar um incêndio e obrigou as autoridades a interromper temporariamente o tráfego de passageiros e veículos na fronteira.O Serviço Estatal de Guarda de Fronteiras da Ucrânia informou que o posto de controlo de Starokozache foi alvo de ataques com drones e fechado em decorrência do ataque., afirmou através de um comunicado à imprensa, divulgado no Telegram.Novorossiysk é um alvo frequente de ataques ucranianos por ser um importante ponto de escoamento para exportações russas de petróleo, derivados de petróleo e cereais. Segundo as autoridades russas,Em Anapa, outra cidade na região sul de Krasnodar, três casas particulares e uma creche foram danificadas por destroços de drones, mas ninguém ficou ferido.Paralisados há muito tempo, os esforços diplomáticos liderados pelos Estados Unidos para pôr fim ao conflito foram retomados no passado fim de semana, com uma visita dos emissários de Washington, Steve Witkoff e Jared Kushner, a Moscovo e a Kiev.Após as visitas, decorreu na terça-feira um novo contacto telefónico entre o Presidente russo, Vladimir Putin, e o homólogo norte-americano, Donald Trump, que discutiram o conflito na Ucrânia com "extrema franqueza", segundo a diplomacia de Moscovo.O Presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou na terça-feira que os negociadores russos, ucranianos e norte-americanos podem vir a reunir-se em breve para discutir uma solução pacífica.