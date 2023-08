"Atingiu todos os objetivos pretendidos". Marcelo termina visita a Kiev

“Foi uma viagem que olhava para o passado, via o presente e, sobretudo, estava virada para o futuro”, disse o chefe de Estado, dando destaque à cimeira da Crimeia, onde “se encontraram representantes de muitos países, que formam uma amplíssima coligação que tem vindo a aumentar no tempo”.“O presente foi, em primeiro lugar, o estarmos dois dias. Não é vulgar. A maior parte de chefes de Estado ou chefes de Governo vieram à cimeira um dia (…)., explicou Marcelo Rebelo de Sousa.Já na parte final da visita, o presidente disse ter verificado “aquilo que não era possível ainda há uns meses, que é andarmos sem coletes”. “Andam os ucranianos e andámos nós sem coletes, embora todos respeitando os alarmes.”, afirmou aos jornalistas.O futuro é, para o presidente, a celebração do Dia da Independência, “já virado para a reconstrução”, assim como o dia de hoje, em que se falou, em várias reuniões, na recuperação económica, política, diplomática e militar “tudo isso já com um clima de esperança no futuro”.

Adesão à UE e NATO: “Sim, a Ucrânia tem direito”

Questionado sobre dúvidas quanto ao apoio de Portugal à adesão da Ucrânia à NATO, Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou que o primeiro-ministro e o presidente da Assembleia da República têm sido “muito claros”.“A posição portuguesaque se chama União Europeia e a querer uma aproximação primeiro e depois uma inserção na NATO”, declarou.“Só que nós sempre dissemos isto: isso implica trabalho de preparação, ao passo que outros terão dito ou dado a entender ‘está feito’ (…) e isso sim podia depois ser uma grande desilusão”.

Zelensky “muito esperançado”

O presidente português não avançou datas para uma eventual visita de Volodymyr Zelensky a Portugal, mas disse ter esperança“Agora, os termos em que isso ocorrerá, esperarão um tempinho para ver”, acrescentou.

Questionado sobre o estado da guerra na Ucrânia, Marcelo disse ter ficado com a sensação de que o homólogo ucraniano “está muito empenhado, muito esperançado no sentido de que está a ver avanços – muitos dos quais não são percetíveis, porque é um território tão grande e os avanços são difusos – e que haverá mais avanços ao longo do outono e na transição para o inverno”. “Mas qualquer pessoa de bom senso não tem calendários relativamente a guerras. Isso não existe”, defendeu.

Zelensky deixou ainda uma mensagem ao chefe de Estado quanto à cimeira da CPLP, dizendo estar “muito desejoso de utilizar todos os encontros para poder ter mais contactos ainda” e considerando que “o mundo fala português”.Admitindo dificuldade em escolher um momento da visita à Ucrânia que destacasse, Marcelo Rebelo de Sousa referiu o momento em que, “perante o painel do [artista] Banksy, se encontrou por mero acaso uma moradora ali ao lado, muito velhinha”.“E foi, de repente,– o passado, a história dela ali (…), o presente, o que ela vive na esperança de ter futuro”, afirmou.