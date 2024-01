Ator russo Kiril Kanakhin julgado à revelia por combater ao lado de ucranianos

Kanakhin, adianta a mesma fonte, será julgado no 2º Tribunal Militar do Distrito Ocidental de Moscovo, acusado de alta traição e terrorismo, por integrar uma organização considerada terrorista, que lutou contra as tropas russas na região de Kherson, na Ucrânia.

Segundo os investigadores, Kirill Kanakhin juntou-se em agosto de 2022 ao Corpo de Voluntários Russos, onde recebeu fardamento militar, equipamento tático, insígnias, armas de fogo, explosivos e munições.

Depois de ter frequentado formação específica, participou com tropas ucranianas em operações contra o exército russo, em Kherson, e em ataques em solo russo, na região de Briansk em março de 2023 e na região de Belgorod em maio do mesmo ano, segundo as autoridades judiciais militares.

O governador de Briansk, Alexandre Bogomaz, afirma que os "sabotadores" fizeram vítimas civis nos dois ataques.

Pela acusação de traição (artigo 275 do Código Penal), participação em ações terroristas e numa organização terrorista, o ator arrisca uma pena de prisão perpétua, segundo juristas consultados pelo jornal russo.

O julgamento será à porta fechada, mas os jornalistas poderão seguir as audiências através de dispositivos disponibilizados pelo tribunal.

Kanakhin nasceu em Moscovo, a 9 de abril de 1982, e formou-se na Escola Superior de Teatro Chepkin, com o célebre ator Iuri Solomin, em 2003.

Participou em diversas companhias e peças teatrais e também em anúncios publicitários.

No cinema, entrou em séries com atores hoje famosos, como Danila Kozlovski, Maria Gorban, Tatiana Arntgolts, Anatoli Rudenko e Viacheslav Manucharov, entre outros.

A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro de 2022 pela Rússia na Ucrânia causou, de acordo com os mais recentes dados da ONU, a pior crise de refugiados na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

A invasão russa - justificada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, com a necessidade de "desnazificar" e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia - foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com envio de armamento para a Ucrânia e imposição à Rússia de sanções políticas e económicas.