Barragem da cidade natal de Zelensky atingida por mísseis russos

Kryvyi Rih, cidade natal de Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, foi atingida esta quarta-feira por oito mísseis de cruzeiro russos.





É a maior cidade do centro da Ucrânia, com uma população estimada em 650.000 habitantes antes da guerra., próxima da cidade, informou o próprio Zelensky, que descreveu mais uma vez a Rússia como um "estado terrorista". Foi danificada a estação de bombeamento de água, ação que o presidente ucraniano atribui à





O sistema de água "não tem valor militar" e centenas de milhares de civis dependem do reservatório diariamente, afirmou o presidente ucraniano, acrescentando que, "na verdade, atingindo centenas de milhares de civis, é outra razão pela qual a Rússia vai perder... vocês são uns fracos a travar uma guerra contra civis, canalhas que, tendo fugido do campo de batalha, estão a tentar fazer o mal a partir de longe" com estes bombardeamentos.







O rio Inhulets sobiu cerca de 2,5 metros após mísseis de cruzeiro atingirem barragem. O chefe da administração militar de Kryvyi Rih, Oleksandr Vilkul, explicou em comunicado que 112 casas foram inundadas, mas que as obras para reparar a estrutura já tinham começado.

Serviço de Imprensa Presidencial da Ucrânia - Reuters







"Para evitar riscos desnecessários, peço gentilmente aos moradores de certas ruas que deixem as suas casas", pediu Vilkul., de acordo com as autoridades.Num momento em que as forças russas recuam perante o contra-ataque ucraniano, questiona-se o porquê de Moscovo querer atingir Kryvyi Rih. Gabriel Elizondo, da, sublinha que "não está claro exatamente por que os russos querem atacar a barragem", o que o leva a colocar uma hipótese:A Ucrânia diz que reconquistou cerca de 8.000 quilómetros quadrados de território no país desde o início de setembro.