Borrell vê "melhoras" na relação entre EUA e Rússia no G20

. De acordo com Josep Borrell,Segundo Borrell,. Recorde-se que, em novembro passado, numa reunião do G20 na Indonésia, Lavrov saiu da sala após os líderes ocidentais fazerem declarações de condenação à ofensiva russa., disse o chefe da diplomacia europeia durante o Raisina Dialogue, fórum organizado em Nova Déli., acrescentou Borrell, que também se manifestou contra qualquer exclusão da Rússia do G20.Por seu lado,. Durante um discurso no fórum Raisina Dialogue esta sexta-feira, o chefe da diplomacia russa voltou a repetir que um desejo dos países ocidentais é submeter a Rússia a "uma derrota estratégica".

"Isso, dizem eles, é uma questão existencial para o Ocidente no contexto da dominação global", afirmou Lavrov.











C/agências