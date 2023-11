Bruxelas defende apoio militar a Kiev e política de sanções à Rússia

"A União Europeia tal como a conhecemos estaria acabada (em caso de vitória russa). A Rússia promove um conjunto de valores como o desrespeito pelas fronteiras, pela soberania dos países e pela Carta das Nações Unidas", defendeu o `lead spokesperson` do alto representante e vice-presidente da Comissão Europeia, Peter Stano, que falava aos jornalistas, em Bruxelas.

Deixar a Ucrânia à mercê de Putin implicaria igualmente o fim deste país e a destruição não ficaria por aí, referiu, acrescentando que ter a Rússia mais próxima do território europeu seria uma "ameaça vital".

Stano assinalou ainda que, pela primeira vez na história, a União Europeia decidiu apoiar militarmente um país em conflito.

"Os Estados-membros estão a enviar dinheiro, a União Europeia não. Estamos apenas a reembolsar parte do custo", esclareceu.

A Comissão Europeia sublinhou ainda que as sanções aplicadas contra a Rússia estão a ter efeito, ao enfraquecer a capacidade do país "continuar com a agressão".

Neste sentido, a União Europeia deverá adotar um novo pacote de sanções ainda este ano.

A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro de 2022 pela Rússia na Ucrânia causou, de acordo com os mais recentes dados da ONU, a pior crise de refugiados na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

A invasão russa -- justificada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, com a necessidade de "desnazificar" e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia - foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com envio de armamento para a Ucrânia e imposição à Rússia de sanções políticas e económicas.