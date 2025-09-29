Bruxelas prepara quatro projetos de "Prontidão para a Defesa" da Europa

Muro Europeu de Drones,

Observatório do Flanco Oriental

Escudo de Defesa Aérea

Escudo Espacial de Defesa





Na sexta-feira passada, o comissário Europeu da Defesa, Andrius Kubilius, apresentou formalmente uma iniciativa para estabelecer o mais rapidamente possível, o muro de proteção contra drones ao longo do flanco oriental do bloco,





O muro centrar-se-á na deteção e intervenção, afirmou Kubilius, perante dez Estados-membros: Bulgária, Dinamarca, Estónia, Hungria, Letónia, Lituânia, Polónia, Roménia, Eslováquia e Finlândia.





A Comissão Europeia presidiu às conversações e a NATO esteve presente como observadora.



A Ucrânia também foi convidada a participar. O país desenvolveu uma vantagem de alta tecnologia no setor e estima-se que tenha capacidade para produzir quatro milhões de drones por ano.





Na semana passada, o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy anunciou que a Ucrânia iria começar a exportar armas produzidas internamente, levantando uma restrição da lei marcial.



Esta segunda-feira, durante o Fórum de Segurança de Varsóvia, uma inicitiva anual do governo polaco para debater estratégias de segurança europeia, o ministro polaco da Defesa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, sublinhou a importaência desta cooperação entre a UE e a Ucrânia para o desenvolvimento de tecnologias de drones.



"A cooperação polaco-ucraniana nesta área já existe, mas esperamos que haja cooperação entre a União Europeia e a Ucrânia", disse o responsável polaco



"Caso contrário, teremos espaços perigosos, teremos lacunas nos sistemas de defesa aérea, de mísseis e anti-drones", acrescentou Kosiniak-Kamysz.



O ministro alemão da Defesa, Boris Pistorius, presente no mesmo Fórum, alertou contudo que, estabelecer um muro de drones não será um processo rápido.



"Não estamos a falar de um conceito que será concretizado nos próximos três ou quatro anos", disse. "Precisamos de priorizar e reconhecer que precisamos de mais capacidades do que as anteriormente descritas".



Apesar disso, Pistorius reconheceu que "as indústrias de defesa da Europa e da Ucrânia devem trabalhar em conjunto de forma mais estreita e eficaz".



"A União Europeia deve apoiar isto, proporcionando um quadro regulamentar muito mais flexível para a indústria de Defesa na Europa", acrescentou.

Apelidado "Roteiro de Prontidão para a Defesa", o "documento de âmbito" que está a ser preparado, visto pela agência Reuters, inclui quatro projetos "emblemáticos" para beneficiar a segurança europeia no seu todo., refere ainda o documento.Depois das várias incursões de drones no espaço aéreo da Europa de Leste nas últimas semanas, diversos países da região aceleraram planos para fortalecer a segurança e defesa de infraestruturas vitais, como vias de energia e de telecomunicações.