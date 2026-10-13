Cargueiro afunda e outro fica danificado em ataques no mar Negro que Bulgária atribui à Rússia

Nos dois ataques, pelo menos 16 marinheiros ficaram feridos, embora as autoridades não tenham informado quantos viajavam no navio que se afundou.

"Não dispomos de provas sólidas e claras para imputar acusações a nenhuma das partes, mas a lógica, como já indiquei, aponta para a Federação Russa", afirmou o primeiro-ministro, Rumen Radev, num vídeo publicado nas redes sociais.

Por isso, adiantou ter convocado a embaixadora russa para pedir explicações.

O navio naufragado foi atacado a 27 quilómetros da cidade costeira búlgara de Krapets, perto da fronteira com a Roménia.

Radev indicou que um marinheiro foi resgatado com vida, mas não especificou quantas pessoas viajavam a bordo do Azov Concord, um cargueiro com bandeira de São Vicente e Granadinas que viajava da Roménia para a Turquia, de acordo com a agência especializada em transporte marítimo Maritime.bg.

No outro ataque, a 29 quilómetros de Byala, ficou danificado o cargueiro de propriedade ucraniana Chelsea 3, que navegava sob bandeira de Malta, da Turquia para a Roménia, de acordo com o mesmo portal.

Radev, um político pró-russo, referiu que os 15 tripulantes, sete ucranianos e oito azeris, foram resgatados com vida, três deles com ferimentos ligeiros, e que todos foram transferidos para o porto búlgaro de Varna.

O primeiro-ministro classificou como inaceitáveis os novos ataques contra navios mercantes nas proximidades das águas territoriais da Bulgária e anunciou que informou os parceiros da UE e da NATO sobre o novo incidente.

"Continuaremos a solicitar e a insistir em receber ajuda para reforçar a vigilância do espaço aéreo e marítimo e fortalecer a nossa capacidade de resposta", sublinhou Radev, que também solicitou ajuda para esclarecer a origem das agressões.

"Vou manter uma conversa com o secretário-geral da NATO, Mark Rutte", afirmou Radev, que se opõe a que a UE ajude a Ucrânia a defender-se da agressão russa. O responsável considera também que a península ucraniana da Crimeia, ocupada ilegalmente por Moscovo, é, de facto, território russo.

Em 06 de outubro, o cargueiro Alfa Watan naufragou com dez pessoas a bordo, que continuam desaparecidas, após ter sido atacado por drones nas águas da zona económica exclusiva da Bulgária, quando transportava sal do Egito para a Roménia.

Nesse mesmo dia, o navio Able, com uma carga de trigo, ficou gravemente danificado num outro ataque semelhante, embora os 18 tripulantes tenham sido resgatados com vida.