Cessar-fogo por concretizar. Rússia abate quatro drones ucranianos destinados a Moscovo

O anúncio foi feito horas depois de o presidente russo, Vladimir Putin, ter dito que era a favor de uma trégua de 30 dias na Ucrânia, proposta pelos Estados Unidos na sequência de conversações na Arábia Saudita, mas que havia “nuances” e “questões importantes” a resolver primeiro.



A refinaria de Touapsé, orientada para a exportação, com uma capacidade de processamento de 240 mil barris por dia, produz nafta, fuelóleo, gasóleo de vácuo e gasóleo com alto teor de enxofre, fornecendo principalmente a China, Malásia, Singapura e Turquia.

Ucrânia abateu 16 de 27 drones lançados pela Rússia



As autoridades ucranianas ordenaram na quinta-feira a evacuação de oito localidades fronteiriças perto da região russa de Kursk, onde as forças de Moscovo fizeram avanços significativos nos últimos dias, empurrando as tropas de Kiev para o seu país. Arábia Saudita apoia “todas as iniciativas” para a paz



O príncipe herdeiro saudita afirmou ao presidente russo Vladimir Putin que o seu país apoia “todas as iniciativas” destinadas a pôr fim à guerra na Ucrânia, segundo um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Durante as conversações russo-americanas de 18 de fevereiro, Rubio e o seu homólogo russo, Sergei Lavrov, concordaram em criar equipas para encontrar uma solução para acabar com a guerra na Ucrânia.



Vladimir Putin e Mohammed bin Salman discutiram igualmente a cooperação bilateral e a sua “importância” para “a estabilidade do mercado mundial do petróleo”, acrescenta o comunicado do Kremlin.





“Os sistemas de defesa antiaérea do Ministério da Defesa repeliram um ataque de quatroque se dirigiam para Moscovo”, escreveu o presidente da câmara da capital russa, Sergei Sobyanin, no Telegram, acrescentando que osSegundo o governador da região de Moscovo, Andrei Vorobiov,, quando os destroços de uma das máquinas caíram num estaleiro de construção.Um, cerca de vinte quilómetros a leste de Moscovo, disse Vorobiov no Telegram., tendo os destroços do aparelho caído sobre um bloco de apartamentos em construção “onde ainda não vive ninguém”, segundo a mesma fonte.“De acordo com as informações preliminares, ninguém ficou ferido”, acrescentou Vorobiov.O governador da região de Krasnodar, Veniamine Kondratiev, anunciou na manhã desta sexta-feira que, “”, uma estância balnear nas margens do Mar Negro.“Um dos tanques de combustível incendiou-se”, afirmou no Telegram, acrescentando que o incêndio afetou uma área de mais de mil quilómetros quadrados e que uma centena de bombeiros foi enviada para o local.Cerca de 121 bombeiros estavam a lutar para apagar as chamas, disse Kondratiev, sem dizer se o local tinha sido atingido por umou um míssil., disse uma fonte do serviço de segurança SBU da Ucrânia à Reuters na sexta-feira.O vídeo do local mostrou osatingindo o equipamento industrial e explosões poderosas.Os, detonando munições, acrescentou a fonte.Nos últimos meses, a Ucrânia intensificou os ataques recíprocos deàs infraestruturas energéticas da Rússia.O exército ucraniano disse na sexta-feira que abateu 16 dos 27lançados pela Rússia durante a noite.Outros novenão atingiram os seus alvos, provavelmente devido a contramedidas de guerra eletrónica, acrescentou.De acordo com o presidente da câmara de Kharkiv, Ihor Terekhov, as vítimas incluem quatro crianças e três adultos, tendo sido visados quatro distritos da cidade, a segunda maior da Ucrânia e que tinha 1,4 milhões de habitantes antes da invasão russa há três anos.Terekhov adiantou no Telegram que foram registadas várias explosões e os serviços de emergência e voluntários estão atualmente a trabalhar nos locais visados, tendo deflagrado também um grande incêndio num edifício industrial., o líder de facto do reino,, depois de a Rússia ter invadido a Ucrânia, durante uma conversa telefónica com Putin, de acordo com o comunicado.Este telefonema entre Riade e Moscovo surge depois de uma proposta de cessar-fogo de 30 dias ter sido anunciada no final das conversações entre as delegações americana e ucraniana na cidade saudita de Jeddah, na terça-feira.O Kremlin já tinha noticiado esta conversa telefónica, afirmando que Putin tinha apreciado os “esforços de mediação da Arábia Saudita”, que acolheu as conversações russo-americanas em 18 de fevereiro.Segundo o comunicado de imprensa do Kremlin,”.Esta conversa com Bin Salman teve lugar pouco depois de Putin ter declarado que era “a favor” de um cessar-fogo na Ucrânia, proposto pelos Estados Unidos na sequência de conversações com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky na Arábia Saudita, mas que “questões importantes” tinham de ser resolvidas antes de se poder chegar a um acordo sobre qualquer trégua.