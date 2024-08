Cinco civis mortos em ataque na região russa de Belgorod

O ataque à aldeia de Rakitnoe "custou a vida a cinco civis", disse o governador da região de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, acrescentando que "12 pessoas ficaram feridas, incluindo três menores".

Quatro dos feridos, uma mulher e três homens, estão em estado crítico, acrescentou.

As regiões russas que fazem fronteira com a Ucrânia têm sido cada vez mais visadas por Kiev desde 06 de agosto, quando teve início uma ofensiva sem precedentes do exército ucraniano na região de Kursk, vizinha de Belgorod.

Em meados de agosto, Moscovo anunciou o envio de forças adicionais para a região de Belgorod, onde foi declarado estado de emergência, e a evacuação de cinco aldeias que fazem fronteira com a Ucrânia.

De acordo com Kiev, um dos objetivos desta incursão, a maior ofensiva de um exército estrangeiro em solo russo desde a Segunda Guerra Mundial, é forçar Moscovo a retirar as tropas do leste da Ucrânia.