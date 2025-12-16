Com cautelas. Portugal favorável ao uso de ativos russos congelados em apoio à Ucrânia

A revelação surgiu durante uma audição na comissão parlamentar dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas.



"Estamos a meio da negociação e, se forem acautelados todos os aspetos, o Estado português votará a favor da utilização dos ativos imobilizados", acrescentou Rangel. Quinta e sexta-feira desta semana, os chefes de Estado e de Governo dos 27 da União Europeia irão reunir-se em Bruxelas. A Cimeira deverá decidir sobre a utilização de ativos russos congelados pelas sanções europeias à Rússia.



Os ativos russos congelados ascendem a 210 mil milhões de euros e os europeus quere utiliza-los para apoiar financeiramente a Ucrânia nos próximos dois anos.



A Bélgica, que acolhe a maior parte destes ativos através da Euroclear, já se manifestou contra, para se proteger juridicamente.



O país exige garantias e compromissos claros dos outros Estados-membros, já que não quer assumir o risco de poder ficar sem as verbas caso a Rússia não pague reparações de guerra.



O ministro português afirmou hoje ter esperança numa "solução muito construtiva no final desta semana", mas, admitiu, "há colegas menos otimistas".



As dificuldades, explicou, residem na "construção das garantias a dar à Bélgica ou a outros", indicando que alguns Estados "querem maior precisão na definição do quadro financeiro".



Rangel recordou ainda que "todos os proventos dos ativos imobilizados já são usados para a Ucrânia e isto não suscitou reação negativa do mercado". Chega cético

Diogo Pacheco Amorim, deputado do Chega, mostrou-se cético quanto a esta solução, antecipando que ela "tem tudo para correr mal e a fatura vai ser pesada para todos os Estados da União".



Pacheco de Amorim defendeu que, seria "mais adequado" apoiar a Ucrânia através de "empréstimos conjuntos da União Europeia".



Na resposta, Paulo Rangel exprimiu "uma surpresa completa" ao ver que o Chega se "desloque para a fila do euroceticismo". "Mostra uma simpatia com [o Presidente russo, Vladimir] Putin que seria inesperada da parte do Chega", ironizou Rangel.



"Não tinha visto ainda o Chega ir para o coro dos eurocéticos e até de uma certa tolerância e condescendência com Putin e com a agressão russa", criticou o governante.



O deputado Rui Tavares, do Livre, questionou se, a ser aprovada, a decisão "tem uma base legal sólida que não seja contestada no Tribunal de Justiça da União Europeia e que obrigue a desenhar uma nova solução".



Paulo Rangel defendeu que a decisão tem uma base legal "amplamente confortável".



com Lusa