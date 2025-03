Combates intensificam-se. Rússia e Ucrânia lançaram ataques com drones

Ataque ucraniano a instalação industrial no interior da Rússia

Oleg Nikolayev não forneceu mais pormenores sobre o ataque e a extensão dos danos não é clara.





Segundo a agência Reuters, os canais de notícias russos não oficiais do Telegram disseram que os ataques ucranianos a Ryazan e Lipetsk tinham como alvo as refinarias de petróleo locais. Antes, as autoridades russas tinham afirmado que as unidades de defesa aérea tinham destruído 88 drones ucranianos durante a noite, sem ferimentos ou outros danos registados.

Rússia retoma controlo de aldeia na região de Kursk

Sudzha é a sede de importantes estações de transferência e medição de gás num gasoduto que costumava transportar gás natural russo para o sistema de transmissão de gás ucraniano para posterior transporte para a Europa.

O gasoduto Urengoy-Pomary-Uzhgorod, da era soviética, transportava gás da Sibéria ocidental para a Ucrânia através de Sudzha, mas a 1 de janeiro a Ucrânia pôs termo a todo o trânsito de gás russo através do seu território.





c/ agências

