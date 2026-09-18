Comissão Europeia desembolsa mais 3,3 mil milhões de euros para mísseis e drones

Com este desembolso de 3,3 mil milhões de euros (ME), o executivo comunitário já enviou quase 15 mil ME de euros à Ucrânia este ano.

O Empréstimo de Apoio à Ucrânia divide-se num total de 30 mil ME para assistência orçamental e 60 mil ME para a defesa, no período 2026-2027.

O Empréstimo de Apoio à Ucrânia é um empréstimo de recurso limitado destinado a ajudar a satisfazer as necessidades de financiamento da Ucrânia para 2026 e 2027 e é executado no âmbito da cooperação reforçada com Kiev.

Em comunicado, o executivo comunitário destaca ainda que "a vantagem militar da Ucrânia depende da rápida disponibilidade de produtos críticos nas quantidades necessárias e em prazos muito curtos", alertando que "continua a ser crucial acelerar as entregas na UE através da redução de existências, da redefinição das prioridades das encomendas e do aumento da produção".