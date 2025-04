Defesas aéreas russas abateram 49 `drones` e ucranianos 85

Segundo divulgou o Ministério da Defesa russo, no Telegram, 13 `drones` foram destruídos na região da fronteira de Bryansk, enquanto outras 12 aeronaves não tripuladas foram abatidas em Kaluga, uma província que faz fronteira com Moscovo.

As defesas russas neutralizaram também 14 `drones` inimigos em Kursk, quatro em Belgorod, quatro na Crimeia, um em Oryol e um na região de Moscou, forçando a um breve encerramento de um dos aeroportos da capital.

No dia anterior, Moscovo acusou Kiev de atacar o seu território com mais de 150 `drones`, apesar da trégua energética acordada em março com a mediação dos EUA.

Segundo a Rússia, a Ucrânia violou mais uma vez a trégua ao atacar a estação de bombeamento do gasoduto Turk Stream, que liga a Rússia à Turquia através do Mar Negro e está localizado na região sul de Krasnodar.

Já do lado da Ucrânia, o relatório das Forças Armadas indica que as defesas aéreas abateram 85 `drones` na noite passada em várias regiões do norte, sul, centro e leste do país, num dos ataques russos mais massivos das últimas semanas.

Outros 49 `drones` réplicas --- imitações dos `drones` de ataque que os russos usam para confundir as defesas inimigas --- caíram sem provocar incidentes.

O ataque causou danos materiais nas regiões de Donetsk (leste), Kharkiv (nordeste), Kiev (norte), Khmelnytsky (oeste), Poltava (centro) e Mikolayiv (sul).

Dez pessoas ficaram feridas na região de Mykolayiv quando fragmentos de `drones` caíram sobre vários prédios e casas.

Segundo as autoridades regionais, três carros e cerca de 30 edifícios não residenciais também foram danificados.