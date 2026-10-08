Mundo
Guerra na Ucrânia
Dinamarca acusa Rússia de ataques de sabotagem a empresas de defesa
A Rússia iniciou operações de sabotagem contra empresas dinamarquesas que fornecem mantimentos à Ucrânia, depois de ter concluído que esforços mais amplos de perturbação não conseguiram conter o apoio militar ocidental ao país, acua fonte do serviço de segurança nacional da Dinamarca.
Esta mudança reflete uma escalada significativa na campanha de guerra híbrida de Moscovo, afirmou na quarta-feira fonte do serviço de segurança nacional e de inteligência da Dinamarca (PET) — durante uma conferência sobre segurança interna em Copenhaga.
"O que vimos na primavera foi muito planeamento, mas pouca execução; o que vimos no início do verão é que começaram a realizar muito mais", acrescentou.
Segundo a Reuters, que cita a fonte do serviço de segurança nacional e de inteligência da Dinamarca, a Rússia concluiu que as suas anteriores ações de alvo alargado "não tiveram o efeito de dissuadir a aliança militar ocidental (NATO) de apoiar a Ucrânia".
Embora Moscovo mantenha o controlo político sobre as operações, a sua ousadia operacional está a aumentar, e a Rússia tenta agora " atingir alvos que têm um impacto direto na linha da frente. Isto significa a produção de armas".
Moscovo negou repetidamente o envolvimento em operações de sabotagem ou guerra híbrida. A embaixada russa em Copenhaga rejeitou as alegações na quarta-feira, acusando as autoridades dinamarquesas de fazerem acusações infundadas contra a Rússia.
A fonte citou uma lista do Ministério russo da Defesa contendo alegados fabricantes europeus de drones e respetivos componentes que, segundo declarou Moscovo em abril, representavam potenciais alvos militares, sem fornecer mais detalhes.A Rússia está a utilizar cada vez mais intermediários não treinados — incluindo pessoas em situação de sem-abrigo e toxicodependentes — recrutados através do Telegram e de outras plataformas de redes sociais.
O recrutamento começa geralmente com tarefas simples, como reconhecimento ou fotografia, e depois evolui para operações de sabotagem propriamente ditas, acrescentou o serviço de segurança nacional e de inteligência da Dinamarca.
"Pode ser qualquer pessoa à procura de dinheiro rápido", sublinhou.
"Se a primeira pessoa não tiver sucesso, lançam outra contra o problema até o conseguirem".
O serviço de informações de defesa da Dinamarca afirmou, no mês passado, que a Rússia irá provavelmente intensificar os ataques híbridos contra o Ocidente nos próximos meses, depois de a Alemanha ter responsabilizado o país por uma tentativa de ataque com dronesao aeroporto de Leipzig/Halle, em agosto.
Em setembro de 2025, antes de a Dinamarca acolher uma cimeira da União Europeia, os drones russos interromperam o tráfego aéreo em seis aeroportos dinamarqueses — incluindo o de Copenhaga, o mais movimentado da região nórdica —, naquilo que a primeira-ministra Mette Frederiksen classificou como um ataque híbrido contra o país.Primeiro grande ataque a um hub de dados russo
Drones ucranianos atingiram um importante centro de dados na região russa de Ryazan, pertencente à Yandex — a principal empresa de tecnologia e inteligência artificial do país —, informou a companhia esta quinta-feira.
A empresa acrescentou que o ataque ucraniano provocou um incêndio e obrigou-a a suspender totalmente as operações do centro. A Yandex afirmou estar a lidar com as consequências e a restaurar os serviços afetados.
Os principais serviços dirigidos ao consumidor não foram afetados.A Yandex opera o YandexGPT, um dos principais modelos de IA generativa da Rússia.
O ataque ao centro de dados da Yandex ocorreu após uma onda de ataques russos a centros de dados ucranianos nas últimas semanas. Anteriormente, não havia registos confirmados de grandes ataques de drones ucranianos a centros de dados russos.
"O que vimos na primavera foi muito planeamento, mas pouca execução; o que vimos no início do verão é que começaram a realizar muito mais", acrescentou.
Segundo a Reuters, que cita a fonte do serviço de segurança nacional e de inteligência da Dinamarca, a Rússia concluiu que as suas anteriores ações de alvo alargado "não tiveram o efeito de dissuadir a aliança militar ocidental (NATO) de apoiar a Ucrânia".
Embora Moscovo mantenha o controlo político sobre as operações, a sua ousadia operacional está a aumentar, e a Rússia tenta agora " atingir alvos que têm um impacto direto na linha da frente. Isto significa a produção de armas".
Moscovo negou repetidamente o envolvimento em operações de sabotagem ou guerra híbrida. A embaixada russa em Copenhaga rejeitou as alegações na quarta-feira, acusando as autoridades dinamarquesas de fazerem acusações infundadas contra a Rússia.
A fonte citou uma lista do Ministério russo da Defesa contendo alegados fabricantes europeus de drones e respetivos componentes que, segundo declarou Moscovo em abril, representavam potenciais alvos militares, sem fornecer mais detalhes.A Rússia está a utilizar cada vez mais intermediários não treinados — incluindo pessoas em situação de sem-abrigo e toxicodependentes — recrutados através do Telegram e de outras plataformas de redes sociais.
O recrutamento começa geralmente com tarefas simples, como reconhecimento ou fotografia, e depois evolui para operações de sabotagem propriamente ditas, acrescentou o serviço de segurança nacional e de inteligência da Dinamarca.
"Pode ser qualquer pessoa à procura de dinheiro rápido", sublinhou.
"Se a primeira pessoa não tiver sucesso, lançam outra contra o problema até o conseguirem".
O serviço de informações de defesa da Dinamarca afirmou, no mês passado, que a Rússia irá provavelmente intensificar os ataques híbridos contra o Ocidente nos próximos meses, depois de a Alemanha ter responsabilizado o país por uma tentativa de ataque com dronesao aeroporto de Leipzig/Halle, em agosto.
Em setembro de 2025, antes de a Dinamarca acolher uma cimeira da União Europeia, os drones russos interromperam o tráfego aéreo em seis aeroportos dinamarqueses — incluindo o de Copenhaga, o mais movimentado da região nórdica —, naquilo que a primeira-ministra Mette Frederiksen classificou como um ataque híbrido contra o país.Primeiro grande ataque a um hub de dados russo
Drones ucranianos atingiram um importante centro de dados na região russa de Ryazan, pertencente à Yandex — a principal empresa de tecnologia e inteligência artificial do país —, informou a companhia esta quinta-feira.
A empresa acrescentou que o ataque ucraniano provocou um incêndio e obrigou-a a suspender totalmente as operações do centro. A Yandex afirmou estar a lidar com as consequências e a restaurar os serviços afetados.
Os principais serviços dirigidos ao consumidor não foram afetados.A Yandex opera o YandexGPT, um dos principais modelos de IA generativa da Rússia.
O ataque ao centro de dados da Yandex ocorreu após uma onda de ataques russos a centros de dados ucranianos nas últimas semanas. Anteriormente, não havia registos confirmados de grandes ataques de drones ucranianos a centros de dados russos.
No site do seu serviço Yandex Cloud, a empresa informou que existiam problemas no fornecimento de energia numa "zona" do centro de dados e recomendou que os clientes utilizassem outras zonas.
c/ agências