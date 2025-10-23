Dois aviões russos violaram espaço aéreo da Lituânia por breves segundos

Os dois aviões russos, um caça Su-30 e um avião-cisterna de reabastecimento Il-78, estavam possivelmente numa missão de treino de reabastecimento quando violaram a fronteira por volta das 15h00 GMT, entrando na Lituânia pela região de Kaliningrado, referiu o exército lituano.

Os jatos espanhóis Eurofighter Typhoon da Polícia Aérea do Báltico da NATO foram acionados em resposta e estão a patrulhar a área, acrescentou a fonte.





Esta é mais uma violação do espaço aéreo de países NATO fronteiriços da Rússia ou da sua aliada, a Bielorrússia, desde a Estónia e Lituânia à Noruega, Dinamarca, Polónia e Roménia.





Nas últimas semanas multiplicaram-se os avistamentos de drones e de aviões naqueles céus, levantando receios de que Moscovo esteja a testar as defesas do seu flanco ocidental.





O aeroporto de Munique teve mesmo de encerrar a 4 de outubro devido a um cerco de drones. A Dinamarca e a Polónia encerraram em setembro preventivamente os seus espaços aéreos a drones, após terem sido detetadas incursões.





O Kremlin negou qualquer envolvimento nestas operações.

A União Europeia decidiu entretanto implementar um muro de drones a leste, para deter eventuais ataques russos sem gastar mísseis.





Em finais de setembro, os países membros da NATO mostraram-se por seu lado dispostos a abater aviões e mísseis russos que violassem os seus espaços aéreos, apesar de ser igualmente admitido que as violações possam resultar de erros de navegação.



















