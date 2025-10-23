Embaixadora nos EUA saúda sanções impostas por Trump à Rússia

"Esta decisão está em perfeita sintonia com a posição constante da Ucrânia de que a paz só pode ser alcançada pela força e exercendo pressão máxima sobre o agressor com todos os instrumentos internacionais disponíveis", afirmou na quarta-feira a embaixadora Olga Stefanishyna, em comunicado.

A administração de Donald Trump anunciou, nesse dia, sanções contra dois grandes grupos petrolíferos russos, Rosneft e Lukoil.

O anúncio contra as duas maiores empresas petrolíferas da Rússia foi feito pelo Secretário do Tesouro, Scott Bessent, que criticou a recusa de Moscovo em terminar uma "guerra sem sentido".

As sanções contra a Rosneft e a Lukoil, bem como dezenas de subsidiárias, seguem-se a meses de pressão bipartidária sobre o Presidente Donald Trump para sancionar a Rússia de forma mais rigorosa no setor petrolífero.

"Agora é o momento de parar o derramamento de sangue e de estabelecer um cessar-fogo imediato", disse Bessent, em comunicado.

Dada a "recusa de o Presidente russo, Vladimir Putin, terminar esta guerra sem sentido", o Tesouro está a sancionar as duas maiores empresas petrolíferas da Rússia que financiam a máquina de guerra do Kremlin.

Bessent afirmou que o Departamento do Tesouro estava preparado para tomar medidas adicionais, se necessário, para apoiar o esforço do Presidente norte-americano para acabar com a guerra. "Encorajamos os nossos aliados a juntar-se a nós e a cumprir estas sanções", adiantou Bessent.

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos tinha dito, pouco antes do anúncio oficial, que nas horas seguintes, a administração de Donald Trump anunciaria publicamente um "aumento substancial" das sanções à Rússia.

"Vamos anunciar, depois do fim desta tarde ou no início de amanhã [quinta-feira] um aumento substancial das sanções à Rússia", declarou o responsável da administração Trump aos meios de comunicação social, em frente à Casa Branca, embora não tenha adiantado mais detalhes sobre o assunto.

Segundo o secretário do Tesouro norte-americano, Putin não foi "nem honesto nem franco" com Donald Trump.