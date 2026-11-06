Entrevista. Kaja Kallas elogia papel de Portugal na defesa da Ucrânia

Em entrevista exclusiva à RTP, Kaja Kallas sublinhou que os Estados Unidos permanecem como o maior aliado da Europa e que a larga maioria da população americana apoia a Europa e por isso “temos de trabalhar em conjunto”.





Em declarações ao jornalista António Mateus, a também vice-presidente da Comissão Europeia, sustentou ser indiscutível que no dossier guerra na Ucrânia o agressor é o Kremlin e este deve ser lidado como tal.Aquela que foi a primeira mulher a chefiar um governo da Estónia elogiou o contributo que Portugal tem tido na busca para o fim da guerra na Ucrânia ao mesmo tempo que apoia o auxílio humanitário à multidão de refugiados desta e à defesa de Kiev.





Os avós e a mãe de Kaja Kallas integraram na década de 40 as dezenas de milhares de cidadãos da Estónia deportados à força para campos de trabalho na Sibéria, encerrados durante meses nesse percurso, em comboios de transporte de gado.





As imagens são dos reporteres António Antunes e Paulo Jorge Silva.