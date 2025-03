Enviado dos EUA espera trégua total em duas semanas

Steve Witkoff, enviado do Presidente Donald Trump para a Ucrânia e Rússia, saudou a conversa telefónica entre o líder norte-americano e o homólogo russo, Vladimir Putin, no dia anterior, assegurando que os dois responsáveis "acordaram um caminho para um cessar-fogo com condições".

"Um cessar-fogo completo será negociado nos próximos dias. Acredito que o conseguiremos dentro de duas semanas", acrescentou Witkoff.

Após a ligação entre os dois Presidentes, a Rússia disse ter concordado em interromper os ataques às infraestruturas energéticas durante 30 dias.

As negociações entre Washington e Moscovo com equipas técnicas deverão decorrer na segunda ou na terça-feira, em Jeddah, de acordo com o enviado norte-americano.

Kiev ainda não disse se aceita o cessar-fogo, enquanto o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, espera um telefonema com Donald Trump.

A Rússia e a Ucrânia acusaram-se mutuamente de recusar resolver o conflito, depois de uma noite marcada por ataques russos na Ucrânia, enquanto Kiev visou um depósito de petróleo em solo russo.