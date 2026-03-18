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Espanha anuncia mil milhões de euros em ajuda militar este ano

Espanha anuncia mil milhões de euros em ajuda militar este ano

Espanha vai desbloquear mil milhões de euros em "apoio bilateral militar à Ucrânia" este ano, anunciou hoje o primeiro-ministro espanhol, no final de um encontro com o Presidente ucraniano, em Madrid.

Lusa /
Ukranian Presidential Press Service via REUTERS

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Os dois países assinaram vários acordos de cooperação que incluem projetos para o "fabrico conjunto" de materiais militares pelas respetivas indústrias de defesa, disse Pedro Sánchez, que garantiu a Volodymyr Zelensky que Espanha vai continuar a apoiar incondicionalmente a Ucrânia, tanto na defesa do ataque da Rússia, como na adesão à União Europeia (UE).

Em maio de 2024, Espanha e Ucrânia assinaram um acordo bilateral para apoio militar regular a médio prazo de Madrid a Kiev e, segundo Sánchez, o Governo espanhol já disponibilizou quase quatro mil milhões de euros de ajuda aos ucranianos nos últimos quatro anos, desde o início do ataque da Rússia, em fevereiro de 2022.

A visita de hoje a Madrid é a quarta que Zelensky faz a Espanha desde fevereiro de 2022 e, além do encontro com Sánchez, o Presidente da Ucrânia vai também ser recebido pelo Rei Felipe VI e passará pelo parlamento nacional.

Na conferência de imprensa ao lado de Sánchez, Zelensky agradeceu o apoio de Espanha desde o início da guerra e a "colaboração estrutural" de Madrid, segundo a tradução simultânea para espanhol das declarações que fez em ucraniano.

Zelensky realçou que a guerra na Ucrânia continua a ser "muito dura" e "não diminuiu", com "ataques massivos" da Rússia a cidades e infraestruturas essenciais ucranianas, e considerou essencial o apoio dos parceiros europeus.

Sánchez, por seu lado, garantiu que "Espanha não vai deixar de olhar para a Ucrânia".

A Ucrânia tem contado com ajuda financeira e em armamento dos aliados ocidentais desde que a Rússia invadiu o país, em 24 de fevereiro de 2022.

Os aliados de Kiev também têm decretado sanções contra setores-chave da economia russa para tentar diminuir a capacidade de Moscovo de financiar o esforço de guerra na Ucrânia.

 

 

 

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