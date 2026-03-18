Espanha anuncia mil milhões de euros em ajuda militar este ano

Os dois países assinaram vários acordos de cooperação que incluem projetos para o "fabrico conjunto" de materiais militares pelas respetivas indústrias de defesa, disse Pedro Sánchez, que garantiu a Volodymyr Zelensky que Espanha vai continuar a apoiar incondicionalmente a Ucrânia, tanto na defesa do ataque da Rússia, como na adesão à União Europeia (UE).Em maio de 2024, Espanha e Ucrânia assinaram um acordo bilateral para apoio militar regular a médio prazo de Madrid a Kiev e, segundo Sánchez, o Governo espanhol já disponibilizou quase quatro mil milhões de euros de ajuda aos ucranianos nos últimos quatro anos, desde o início do ataque da Rússia, em fevereiro de 2022.A visita de hoje a Madrid é a quarta que Zelensky faz a Espanha desde fevereiro de 2022 e, além do encontro com Sánchez, o Presidente da Ucrânia vai também ser recebido pelo Rei Felipe VI e passará pelo parlamento nacional.Na conferência de imprensa ao lado de Sánchez, Zelensky agradeceu o apoio de Espanha desde o início da guerra e a "colaboração estrutural" de Madrid, segundo a tradução simultânea para espanhol das declarações que fez em ucraniano.Zelensky realçou que a guerra na Ucrânia continua a ser "muito dura" e "não diminuiu", com "ataques massivos" da Rússia a cidades e infraestruturas essenciais ucranianas, e considerou essencial o apoio dos parceiros europeus.Sánchez, por seu lado, garantiu que "Espanha não vai deixar de olhar para a Ucrânia".A Ucrânia tem contado com ajuda financeira e em armamento dos aliados ocidentais desde que a Rússia invadiu o país, em 24 de fevereiro de 2022.Os aliados de Kiev também têm decretado sanções contra setores-chave da economia russa para tentar diminuir a capacidade de Moscovo de financiar o esforço de guerra na Ucrânia.