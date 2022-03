Estónia pede reforços da NATO em permanência a leste para conter a Rússia

O mundo não vai ser o mesmo depois da invasão russa na Ucrânia, iniciada a 24 de fevereiro. Quem o diz é Jonatan Vseviov, secretário permanente do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Estónia. O responsável enfatiza que os países-membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte têm de rever a atitude para melhor defender a região e deter o avanço russo.





Num futuro de pós-guerra, vão surgir novas realidades geoestratégicas., disse Vseviov, entrevistado em Washington pelo jornal britânico

As forças militares da Aliança Atlântica no leste europeu têm-se destinado a servir como "armadilha" a despoletar em caso de avanço russo.





A presença a leste de milhares de soldados dos Estados Unidos e da Europa ocidental pretende demonstrar a Moscovo que a aliança não só está atenta às movimentações russas como desencadeará um envio imediato de reforços, em caso de necessidade.

"A abordagem baseada num fio para fazer tropeçar depende da suposição de que quem está a ser dissuadido entende a ligação entre o fio de tropeçar e as forças de reforço", argumenta Vseviov.







Claramente,. Para Vseviov,Para o secretário permanente do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Estónia,, acrescentou.





Após o fim dos tensos anos da Guerra Fria, a capacidade da aliança assente no Tratado do Atlântico Norte decaiu. Vseviov defende a existência de contingentes permanentemente reforçados para garantir maior resistência às pretensões de Moscovo.





Esta proposta da Estónia vai ser discutida na quinta-feira durante a cimeira extraordinária da NATO, assegurou Jake Sullivan, conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos.





"Neste momento, o nosso secretário de Defesa e o comandante supremo aliado na Europa acreditam que têm uma atitude efetiva hoje para o que é necessário hoje", sublinhou Sullivan."A segunda [pergunta] é qual é a atitude da força de longo prazo, não apenas para essa contingência, essa emergência, essa invasão, mas ao longo do tempo. Isso é algo que o presidente discutirá com seus aliados na reunião da NATO, na quinta-feira", rematou.Depois da invasão,