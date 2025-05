EUA estão a finalizar plano de cessar-fogo de um mês

"Conversei ontem [quinta-feira] com o Presidente dos EUA, que me falou do seu plano para um cessar-fogo de 30 dias. Eu apoio essa decisão", revelou Friedrich Merz, durante uma conferência de imprensa conjunta com o presidente do Conselho Europeu, o português António Costa, em Bruxelas, na Bélgica.

O novo chanceler alemão acrescentou que está alinhado com a União Europeia no apoio à Ucrânia, que garantiu ser inequívoco enquanto houver necessidade de apoiar o país na luta contra a invasão russa que há mais de três anos espoletou o maior conflito na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.