EUA impõem novo pacote de sanções à Rússia

Os Estados Unidos vão impor um novo pacote substancial de sanções à Rússia e admitem ir mais longe para travar a guerra na Ucrânia. O pacote norte-americano visa as duas maiores petrolíferas russas: a Rosneft e a Lukoil.

O secretário do Tesouro de Donald Trump, Scot Bessent, justifica a medida com a recusa do presidente Vladimir Putin em pôr fim à guerra na Ucrânia e volta a apelar a Moscovo para aceitar imediatamente um cessar-fogo.



Na quarta-feira, à margem de uma reunião com o secretário-geral da NATO, Donald Trump disse que vai conversar com a China sobre formas de pressionar a Rússia para acabar com a guerra na Ucrânia.



O presidente norte-americano afirmou também que não quer que Moscovo fique com todo o território ucraniano.