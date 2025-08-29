EUA questionam seriedade do desejo de paz da Rússia

Numa reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU focada no último ataque russo, que envolveu quase 600 drones e mais de 30 mísseis balísticos e de cruzeiro, o diplomata norte-americano John Kelley questionou as alegadas intenções de Moscovo em prol da paz e exigiu que os ataques a áreas civis cessem imediatamente.

"A Rússia precisa de decidir agora caminhar em direção à paz. Os líderes da Rússia e da Ucrânia precisam de concordar em reunir-se bilateralmente", instou Kelley.

O diplomata recordou que o Presidente norte-americano, Donald Trump, alertou para a possibilidade de impor novas sanções económicas contra a Rússia, caso Moscovo optasse por continuar a guerra contra Kiev, "medidas essas que poderiam ter um impacto de longo alcance na prosperidade económica futura da Rússia".

"Os Estados Unidos apelam à Federação Russa para que evite estas consequências, cessando a violência e empenhando-se construtivamente em pôr fim à guerra", insistiu o representante de Washington na ONU.

A Rússia lançou 598 drones e 31 mísseis contra a Ucrânia num ataque noturno entre quarta e quinta-feira, de acordo com as autoridades ucranianas.