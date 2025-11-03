EUA vão fornecer Tomahawks à Ucrânia? "Não exatamente"

Na passada sexta-feira, a imprensa norte-americana avançou, citando fontes próximas, que o Pentágono deu luz verde ao envio de mísseis Tomahawks à Ucrânia. No entanto, a decisão final cabe ao presidente Trump.







Questionado por um jornalista a bordo do Air Force One sobre se está a considerar fornecer Tomahawks à Ucrânia, Donald Trump respondeu: “Não, não exatamente”. Acrescentou, no entanto, que poderia mudar de ideias.

Os mísseis Tomahawk têm um alcance de 2.500 quilómetros, suficiente para atingir alvos em território russo, incluindo Moscovo.

c/ agências