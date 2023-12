Eurobarómetro. Maioria dos europeus continua a ser a favor do apoio à Ucrânia

os inquiridos referem a guerra na Ucrânia (28 por cento) e a imigração (28 por cento) em primeiro lugar, à frente da situação internacional (24 por cento) e da inflação (20 por cento).



As medidas tomadas em resposta à invasão da Ucrânia pela Rússia são amplamente aprovadas, sejam elas ação humanitária (89 por cento na média da União Europeia e 96 por cento em Portugal), acolhimento de pessoas que fogem da guerra para a União (84 por cento a nível da União Europeia e 96 por cento em Portugal), apoio financeiro à Ucrânia (72 por cento na média dos 17 países e 89 por cento em Portugal) ou sanções económicas contra a Rússia (com uma aprovação de 72 por cento de média geral na União e 93 por cento em Portugal). Questionados sobre os dois principais problemas que a União Europeia enfrenta,, sejam elas ação humanitária (89 por cento na média da União Europeia e 96 por cento em Portugal), acolhimento de pessoas que fogem da guerra para a União (84 por cento a nível da União Europeia e 96 por cento em Portugal), apoio financeiro à Ucrânia (72 por cento na média dos 17 países e 89 por cento em Portugal) ou sanções económicas contra a Rússia (com uma aprovação de 72 por cento de média geral na União e 93 por cento em Portugal). Também 61 por cento dos inquiridos apoiam o facto de a Ucrânia ter obtido o estatuto de país candidato – em Portugal 82 por cento são a favor deste estatuto – e 60 por cento são a favor de que a União Europeia financie a compra e entrega de equipamento militar à Ucrânia, um número que em Portugal chega aos 82 por cento.



O inquérito revela também que 83 por cento dos inquiridos querem que a União invista maciçamente em energias renováveis e 91 por cento defendem que a Europa reduza a sua dependência de fontes de energia russas o mais rapidamente possível.



Portugal está na linha da frente no que se refere a investimentos em energias renováveis: é o país com mais cidadãos a defender este investimento, num total de 96 por cento.



Portugal ocupa também o primeiro lugar dos cidadãos que olham para a União Europeia como um lugar de estabilidade num mundo conturbado. São 91 por cento os que pensam desta forma quando a média da União é de 70 por cento.



No que se refere ao futuro da Europa, 61 por cento também se declaram-se otimistas mas neste caso Portugal ocupa só o 17.º lugar com 59 por cento dos portugueses a mostrarem confiança sobre o futuro da Europa.



Realçar ainda que os números deste Eurobarómetro mostram 57 por cento dos cidadãos europeus consideram que os imigrantes têm uma influência positiva no seu país, em Portugal este número sobre para 66 por centro enquanto 29 por cento não concordam que os migrantes contribuam de forma positiva para Portugal.



No que se refere a migrações, 69 por cento dos inquiridos são a favor de uma política comum de migração, 68 por cento de um Sistema Europeu de Asilo e 75 por cento do reforço das fronteiras. 85 por cento dos portugueses consideram que a Europa deve ajudar os refugiados. Portugal está na linha da frente no que se refere a investimentos em energias renováveis: é o país com mais cidadãos a defender este investimento, num total de 96 por cento.No que se refere ao futuro da Europa, 61 por cento também se declaram-se otimistas mas neste caso Portugal ocupa só o 17.º lugar com 59 por cento dos portugueses a mostrarem confiança sobre o futuro da Europa.Realçar ainda que os números deste Eurobarómetro mostram 57 por cento dos cidadãos europeus consideram que os imigrantes têm uma influência positiva no seu país, em Portugal este número sobre para 66 por centro enquanto 29 por cento não concordam que os migrantes contribuam de forma positiva para Portugal.No que se refere a migrações, 69 por cento dos inquiridos são a favor de uma política comum de migração, 68 por cento de um Sistema Europeu de Asilo e 75 por cento do reforço das fronteiras. 85 por cento dos portugueses consideram que a Europa deve ajudar os refugiados.