Europa duplica compra de armas em cinco anos e EUA aumentam liderança mundial

O estudo do Instituto Internacional de Estocolmo para a Investigação da Paz (SIPRI), que compara os períodos 2014-2018 e 2019-2023, revela também que França ultrapassa pela primeira vez como segundo exportador mundial a Rússia, cujas vendas de armas se reduziram para metade.

Embora o comércio global de armamento tenha registado uma contração de 3,3% nos últimos cinco anos, o conflito na Ucrânia fez aumentar as compras em 94% na Europa, que aumentou a sua dependência dos Estados Unidos (de 35% para 55% do volume total adquirido).

"Com muitas encomendas de armamento de elevado valor, incluindo quase 800 caças e helicópteros de combate, as importações europeias de armas deverão manter-se num nível alto", referiu o SIPRI, sublinhando o aumento da procura de sistemas de defesa aérea.

A guerra na Ucrânia fez com que o país se tornasse o principal importador europeu de armas nos últimos cinco anos e o quarto maior do mundo, de acordo com o estudo do SIPRI.

Pelo menos 30 países forneceram armas à Ucrânia desde a invasão russa de território ucraniano, em 24 de fevereiro de 2022.

Os Estados Unidos, com 39%, foram o principal fornecedor, seguido da Alemanha (14%) e da Polónia (13%).

O relatório indica que, para aumentar a capacidade militar ucraniana, os seus fornecedores começaram a enviar sistemas de longo alcance e elencou os 27 caças doados pela Polónia e a Eslováquia e o compromisso para o fazer da Bélgica, Dinamarca, Noruega e Países Baixos, bem como mísseis facultados por França e Reino Unido.

Nos últimos cinco anos, os Estados Unidos aumentaram as suas exportações de armamento em 17%, passando de 34% para 42% do total mundial, fornecendo armas a 107 países.

O Médio Oriente foi o principal destino das vendas norte-americanas (38%), seguido da Ásia-Oceania, com 31%, região da qual, pela primeira vez em 25 anos, se tornou o principal fornecedor.

Muito atrás dos Estados Unidos, como segundo maior exportador mundial, encontra-se França, com 11%, cujas vendas aumentaram 47%, sobretudo graças aos aviões de combate vendidos para fora da Europa.

A Rússia, em contraste, embora mantenha 11% do total das vendas mundiais, registou uma queda de 53% nos últimos cinco anos e uma redução do número de países beneficiários: de 31 em 2019 para 12 em 2023.

"O baixo volume de entregas de armamento pesado pendentes da Rússia sugere que é provável que as suas exportações de armas permaneçam muito abaixo do nível de 2014-18, pelo menos a curto prazo", observa o estudo.

Só outros dois países de entre os dez primeiros aumentaram as suas vendas em 2019-2023: Itália (em 6.º lugar), com mais 86%, e a Coreia do Sul (em 10.º lugar), com mais 12%, ao passo que os restantes (China, Alemanha, Reino Unido, Espanha e Israel) registaram quedas.

Com um aumento de 4,7% e quase 10% do total mundial, a Índia continua a ser o maior comprador de armamento do mundo, à frente da Arábia Saudita (8,4%), do Qatar (7,6%), da Ucrânia (4,9%) e do Paquistão (4,3%).

O relatório assinala que a compra de armas russas pela Índia diminuiu de 50% das suas importações totais para 36%, o que não acontecia desde 1960-1964, e que países vizinhos da China, como o Japão e a Coreia do Sul, adquiriram mais armas nos últimos anos (mais 155% e 6,5%, respetivamente).

A região Ásia-Oceania foi a principal importadora mundial, com 37% do total, à frente de Médio Oriente (30%), Europa (21%), Américas (5,7%) e África (4,3%).

As compras de armamento no conjunto das Américas diminuíram 7,2% nos últimos cinco anos, com uma queda de 19% na América do Sul.

França, com 23%, os Estados Unidos, com 14%, e o Reino Unido, com 12%, foram os principais fornecedores dos países sul-americanos, ao passo que a Rússia não fez qualquer grande entrega à região no último lustro.

Apesar do declínio registado na região, o Brasil -- que representou 44% do total regional - aumentou as suas importações em 26%.

