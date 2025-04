Exército russo garante ter recuperado controlo total de região de Kursk

"Hoje, a última localidade no território da região de Kursk, a aldeia de Gornal, foi libertada das unidades ucranianas", declarou Guerassimov, durante um encontro com Putin por videoconferência transmitida pela televisão estatal russa.

"A aventura do regime de Kiev falhou completamente", felicitou-o Vladimir Putin em resposta.

As forças russas tinham entrado nesta zona fronteiriça em agosto de 2024, ocupando ainda algumas bolsas de território.

Na mesma conversa com o Presidente russo, o chefe do Estado-Maior do Exército russo aproveitou para elogiar a "coragem" e o "heroísmo" dos combatentes norte-coreanos na recaptura total da região russa de Kursk às forças ucranianas.

"Os soldados e oficiais do exército norte-coreano, que lutaram ao lado dos militares russos, demonstraram grande profissionalismo, resistência, coragem e heroísmo ao repelir a invasão ucraniana", disse Gerasimov a Vladimir Putin.