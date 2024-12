Fábricas de explosivos. Bilionários russos continuam a alimentar a máquina de guerra

, que forneceram mais de 75 por cento dos principais produtos químicos enviados por via-férrea para algumas das maiores fábricas de explosivos da Rússia desde o início da guerra até setembro deste ano, segundo dados ferroviários.

A análise demonstra, pela primeira vez, o quanto as fábricas que fazem parte da máquina de guerra russa dependem destes homens e das suas empresas.

Os, antigo proprietário do Chelsea Football Club, e, que foi classificado pela Forbes em abril como o homem mais rico da Rússia, com uma fortuna estimada em 28,6 mil milhões de dólares.Abramovich e Alekperov não responderam aos pedidos de comentário enviados através das suas empresas ou advogados. A Evraz, cotada em Londres, na qual Ambramovich detém uma participação de 28 por cento, disse que forneceu os produtos químicos “apenas para uso civil”.A Lukoil, uma refinaria na qual Alekperov detém uma participação, afirmou que “não fabrica explosivos ou quaisquer componentes relacionados”Anna Nagurney, professora da Universidade de Massachusetts, que estuda de perto as redes da cadeia de abastecimento relacionadas com a guerra Ucrânia-Rússia, analisou as investigações da Reuters, e afirmou que as cinco empresas estavam a ajudar Moscovo não só fornecendo ingredientes químicos essenciais para munições, mas também a receber lucros com a exportação de produtos civis, incluindo fertilizantes.

“Estas empresas químicas podem estar a operar como empresas civis, mas estão a sustentar o esforço de guerra”, disse Nagurney.





Para determinar de onde as principais fábricas de munições da Rússia recebiam seus suprimentos, a Reuters analisou o movimento de mais de 600 mil remessas que transportavam, por via-férrea os produtos químicos necessários para fazer explosivos desde a invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022 e até setembro de 2024.

Os dados de dois bancos comercias russos foram fornecidos à Reuters pelo Open Source Centre, uma ONG com sede na Grã-Bretanha dedicada a coletar informações disponíveis publicamente e monitorar possíveis violações de sanções. Os dados detalhavam o tipo de carga em cada vagão ferroviário, o peso, a origem e o destino, e os nomes da empresa que enviou as mercadorias e da empresa que as recebeu.

A Reuters cruzou os factos das duas bases de dados para confirmar a sua exatidão.

No entanto, a agência noticiosa não conseguiu confirmar se os dados incluíam todos os envios por via ferroviária para as fábricas de explosivos, ou até que ponto as fábricas recebiam entregas por via rodoviária.A Reuters também conseguiu verificar que quatro das empresas químicas eram fornecedores de quatro dos fabricantes de explosivos.Nem o Kremlin, nem o Ministério russo da Defesa, nem a Rostec responderam às perguntas da agência sobre o papel das empresas civis no fornecimento da indústria de munições da Rússia.No entanto, a Reuters não conseguiu determinar se essas vendas para uso civil continuam e se os produtos químicos fornecidos podem ser destinados a uso civil.Thomas Klapotke, professor na Universidade de Munique, que ajudou a Reuters a analisar os dados, afirmou que, embora todas as matérias-primas tivessem muitas utilizações potenciais, a combinação de vagões carregados de produtos químicos específicos necessários para o fabrico de explosivos que chegam a determinadas fábricas era um “sinal de alerta”.

Sanções não conseguiram conter produção militar

A análise fornece novas evidências de que a estratégia do Ocidente de impor sanções à Rússia como punição pela invasão da Ucrânia não conseguiu conter sua produção militar, segundo vários especialistas entrevistados pela Reuters.As políticas ocidentais de longa data isentam os alimentos de sanções para evitar a fome e a reação diplomática dos países em desenvolvimento.Peter Harrell, um antigo funcionário da Casa Branca que trabalhou nas sanções contra a Rússia durante o primeiro ano da guerra e é agora um académico do, disse que talvez seja altura de rever essas decisões de 2022, agora que as nações que outrora dependiam da Ucrânia e da Rússia para o trigo e fertilizantes tiveram tempo para encontrar fontes alternativas., declarou Harrell, comentando as descobertas exclusivas da Reuters.No entanto, Manish N. Raizada, professor de agricultura na Universidade de Guelph, no Canadá, alertou que a imposição de sanções às empresas químicas russas poderia colocar em risco centenas de milhões de pequenos agricultores, em troca de um impacto económico menor na Rússia., segundo vários comandantes ucranianos entrevistados pela Reuters.Moscovo está a investir fortemente na produção militar e procura reabastecer os seus stocks de munições. Em 2024, a Rússia produziu cerca de 2,4 milhões de cartuchos de artilharia e importou três milhões da Coreia do Norte, de acordo com um oficial de segurança da Ucrânia.

Explosivos plásticos HMX e RDX

As cinco fábricas de munições fornecidas pelas empresas dos bilionários incluem a enorme fábrica de Sverdlov em Dzerzhinsk, que é o único fabricante significativo na Rússia dos, segundo um funcionário dos serviços secretos ucranianos.A Eurochem é um dos maiores fabricantes mundiais de fertilizantes minerais. A sua fábrica Nevinnomysskiy Nitrogen no sudoeste da Rússia enviou pelo menos 38 mil toneladas métricas de ácido acético para Sverdlov durante a guerra da Ucrânia, de acordo com uma análise da ReutersUma segunda instalação da Eurochem, a Novomoskovskiy Nitrogen, enviou cerca de cinco mil toneladas métricas de ácido nítrico para Sverdlov no mesmo período, mostraram os dados.

Tanto o ácido acético como o ácido nítrico são utilizados para fabricar HMX e RDX.

Segundo os cálculos da Reuters, baseados na literatura científica e revistos por um perito em explosivos,As faturas fiscais analisadas pela Reuters confirmaram que a Eurochem foi fornecedora de Sverdlov no ano passado.Em resposta a perguntas detalhadas, a Eurochem disse que a reportagem da Reuters continha “numerosos erros factuais materiais”. Especificamente, “a Eurochem não faz parte do sector da defesa da economia russa e nenhum dos nossos produtos é concebido para fins militares”, lê-se num comunicado da empresa, que tem sede na Suíça. A Eurochem afirmou que qualquer sugestão de que Melnichenko controlava a empresa era falsa.Melnichenko não respondeu a perguntas. O bilionário, avaliado pela Forbes em 17,5 mil milhões de dólares, colocou a sua participação de controlo na Eurochem num fundo que beneficia a sua mulher, como noticiou a Reuters, após a imposição de sanções contra ele pela UE e pela NATO na sequência da invasão da Ucrânia.O comunicado dizia que, embora 97 por cento da sua produção seja de fertilizantes, a Eurochem fornece outros produtos industriais, incluindo estes produtos químicos, a um grande número de clientes na Rússia e no estrangeiro. A empresa não respondeu às perguntas da Reuters sobre as remessas de produtos químicos para Sverdlov. As perguntas enviadas para o endereço de correio eletrónico no site de Sverdlov ficaram sem resposta.Outro gigante dos fertilizantes, a Uralchem, fundada pelo bilionário Dmitry Mazepin, que também é alvo de sanções, forneceu a Sverdlov mais de 27 mil toneladas métricas de nitrato de amónio, segundo os dados dos caminhos-de-ferro. O nitrato de amónio é utilizado para fabricar HMX e RDX, e é também misturado com TNT para produzir um explosivo chamado Amatol.A Uralchem também forneceu seis mil toneladas métricas de ácido nítrico da sua fábrica de fertilizantes azotados em Berezniki a Sverdlov.Duas outras fábricas de munições estatais, a Fábrica de Pólvora de Tambov e a Fábrica de Pólvora de Kazan, também receberam carregamentos de ácidos da Uralchem.Questionada em pormenor sobre os fornecimentos, a Uralchem afirmou que a informação era “incorreta”. E não forneceu mais pormenores ou explicações.Mazepin, que reduziu a sua participação na empresa de 100 por cento para 48 por cento logo após a invasão da Ucrânia, não pôde ser contactado para comentar o assunto. As siderurgias de Tambov, Perm e Kazan não responderam às perguntas enviadas para os endereços de correio eletrónico ou nos registos das empresas.Uma siderurgia na Sibéria, propriedade da Evrazs, cotada em Londres, forneceu cinco mil toneladas de tolueno - um ingrediente para o TNT - à Biysk Oleum Plant. A Evraz foi sancionada em 2022 pelo governo britânico, que disse que fornecia aço para os militares russos.Em comunicado, a Evraz afirmou que apenas fornecia tolueno para “uso civil”. A fábrica Biysk Oleum, uma unidade da Sverdlov, não respondeu aos pedidos de comentário.Em abril de 2024, o governo da região de Altai, que inclui a cidade de Biysk, listou a fábrica entre os fabricantes que “aumentaram significativamente” a sua produção de 2023 em cumprimento dos contratos públicos de aquisição de defesa.A refinaria da Lukoil em Perm forneceu 6.500 toneladas métricas de tolueno às fábricas de pólvora de Perm, Kazan e Biysk. A Lukoil é detida em parte pelo bilionário Alekperov, antigo presidente da empresa. Como outros, ele alienou muitas ações em 2022, mas manteve uma participação de 8,55 por cento.As faturas fiscais analisadas pela Reuters mostraram que a fábrica da Lukoil foi fornecedora da fábrica de pó de Perm no ano passado. E também documentam as remessas da SUMZ para as fábricas de Kazan e Perm.Num comunicado, a Lukoil afirmou que a sua refinaria de Perm “não fabrica explosivos ou quaisquer componentes relacionados” e que as perguntas da Reuters sobre as remessas provenientes dessa fábrica continham “especulações absurdas”.

A SUMZ não respondeu a perguntas pormenorizadas. A sua empresa-mãe, a UMMC, que está sob sanções dos EUA e da Grã-Bretanha, não respondeu a um pedido de comentário. Makhmudov, que cedeu a sua participação de controlo em 2022, de acordo com a Forbes, também não conseguiu ser contactado para comentar.





c/Reuters