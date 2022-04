Facebook. 208 mil publicações contestam as atrocidades de Bucha

As publicações na rede social Facebook foram analisadas pelo Instituto de Diálogo Estratégico (ISD), organização independente dedicada à salvaguarda dos Direitos Humanos e à análise de manipulação online em tempo real e conteúdos digitais que contenham desinformação, ódio e extremismo. Um estudo de publicações no Facebook em 20 países descobriu que, três semanas após o massacre de Bucha, as partilhas que mais circulam sobre os eventos são as que o contestam.







De acordo com o ISD, foram identificadas e seguidas







Em contrapartida, a investigação verificou que existem três vezes mais publicações a questionarem as evidências da violência contra civis.





Principais conclusões

Quando as tropas russas se retiraram da localidade ucraniana de Bucha a 30 de março, as imagens das atrocidades foram divulgadas pela a comunicação social para todo o mundo. Perante as mortes de civis e testemunhos de sobreviventes, os media estatais e as autoridades russas responderam com "uma versão alternativa dos eventos", diz o estudo.





As fontes de Moscovo partilharam as imagens vindas de Bucha associadas a uma narrativa em que era negada qualquer participação e atribuíam responsabilidades do massacre a uma construção ucraniana, “com o objetivo de comprometer a reputação da Rússia".



Das 200 partilhas analisadas,, observa o estudo.





O ISD sublinha que 55 das publicações analisadas (27,5 por cento) "questionam a legitimidade das imagens de Bucha utilizadas pelos grandes media ocidentais".





O estudo dá conta de que essas mesmas 55 partilhas que "questionaram a narrativasobre as atrocidades em Bucha ganharam significativamente mais forçado que aquelas que não questionaram a narrativa".Das publicações analisadas, apenas duas tinham a verificação que se referia à fonte, afirmando: "Esteé de uma editora que o Facebook acredita estar parcial ou totalmente sob o controlo editorial do Governo russo".

Facebook na UE



Embora a comunicação social estatal russa tenha sido banida das redes sociais na UE, "a interpretação pró-Kremlin dos eventos em Bucha foi encontrada em 34 publicações em dez países da EU", afirma o ISD.



Publicação espanhola | ISD



Na Eslováquia, sete das dez publicações sobre Bucha incluíam narrativas pró-russas.





Em Espanha, a publicação mais partilhada sobre o massacre vem do youtuber Ruben Gisbert e levanta dúvidas sobre as reportagens populares sobre o massacre. Na legenda do vídeo lê-se "cadáveres encontrados em Bucha (Ucrânia)".





No Chipre e na Grécia, as publicações das embaixadas russas locais foram encontradas entre as dez principais partilhas sobre Bucha.





Fora da Europa, o segundo vídeo mais replicado nos EUA sobre Bucha, com 25.900 partilhas, afirma: "A realidade sobre o massacre em Bucha foi encontrada, civis foram mortos por neonazis ucranianos para culpar os russos".



A publicação não apresenta um rótulo de verificação de fatos.







Publicação nas redes sociais norte-americanas | ISD





Sem sinais de abrandamento, a guerra e a contrainformação em torno das atrocidades vai continuar a ter palco nas redes sociais.