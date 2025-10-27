Federação Russa cometeu mais um crime contra a humanidade na Ucrânia - ONU

A Comissão de Inquérito Internacional Independente da ONU sobre a Ucrânia também concluiu que a Federação Russa cometeu crimes de guerra, ao deportar e transferir civis das zonas ocupadas na região de Zaporijia.

"As autoridades russas coordenaram sistematicamente ações para expulsar civis ucranianos da sua residência, com a realização de ataques com drones, bem como fazendo expulsões e transferências", indicou-se no documento.

A comissão de peritos criada pelo Conselho dos Direitos do Homem na sequência da invasão da Ucrânia pela Federação Russa, em fevereiro de 2022, concluíra, no final de maio, que os ataques de drones russos, ao longo de uma linha de mais 100 quilómetros na região ucraniana de Kherson constituem crime contra a humanidade.

Agora, a acusação foi alargada a uma zona muito mais vasta, "ao longo de mais de 300 km", a ladear o rio Dniepr, através das regiões de Dnipropetrovsk, Kherson e Mykolaiv.

E considera também como crimes contra a humanidade "a transferência forçada de população" e como crime de guerra as deportações e as transferências forçadas.