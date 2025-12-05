Fortalecer o exército. Novo plano alemão foi aprovado

À semelhança da França, o parlamento alemão aprovou esta sexta-feira, um plano para atrair novos recrutas ao serviço militar, de forma a contrariar a queda do número de alistados desde o fim do serviço militar obrigatório, em 2011.



O plano foi aprovado com 323 votos. Embora Berlim não pretenda, para já, reintroduzir a conscrição, o Governo admite que essa possibilidade poderá regressar ao debate se a situação o justificar.



Nos últimos quatro anos, desde o conflito entre Rússia e Ucrânia, a Alemanha investiu milhões de euros na melhoria do equipamento das suas forças armadas, para modernizar equipamento e colmatar anos de subfinanciamento das suas estruturas de defesa.



Tal como a França, outros países da Europa, nomeadamente Bélgica e Polónia, preparam-se para atrair mais pessoas para o serviço militar.



O ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, sublinhou em plenário que “os nossos aliados estão de olho na Alemanha”, acrescentando que o país se tornou “um modelo de defesa na Europa”.



Desde a suspensão do serviço militar obrigatório na Alemanha, em 2011, foram perdidos cerca de 120 mil militares. O Governo quer aumentar este contingente para 260 mil nos próximos dez anos e constituir uma reserva de aproximadamente 200 mil elementos.



O plano de incentivo ao serviço militar “prevê salários e condições mais atrativas para quem se alistar por um curto período, melhor formação e mais flexibilidade quanto à duração do serviço, a partir de um mínimo de seis meses”, de acordo com a Lusa.



A partir do próximo ano, todos os jovens de 18 anos — homens e mulheres — serão questionados sobre a sua disponibilidade e capacidade para servir o país. Os jovens do sexo masculino terão ainda de realizar exames médicos.



Contudo, a proposta não é consensual. A deputada do Partido da Esquerda, Desiree Becker, criticou o plano apresentado pelo Governo e apelou a uma “greve juvenil” contra qualquer evolução que possa reabrir caminho ao serviço obrigatório.



Os dez países da União Europeia que mantêm o serviço militar obrigatório são Áustria, Chipre, Croácia, Dinamarca, Estónia, Finlândia, Grécia, Letónia, Lituânia e Suécia - um bloco que pode voltar a crescer se as tensões geopolíticas continuarem a moldar as prioridades de defesa do continente.