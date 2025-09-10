França e Itália condenam entrada de drones russos na Polónia
O Presidente francês, Emmanuel Macron, e o ministro dos Negócios Estrangeiros italiano, António Tajani, condenaram hoje a entrada no espaço aéreo da Polónia de dezenas de `drones` russos durante um ataque à Ucrânia.
"A incursão de drones russos no espaço aéreo polaco durante um ataque liderado pela Rússia à Ucrânia é simplesmente inaceitável", declarou Emmanuel Macron na rede social X.
"Peço à Rússia que ponha fim a esta corrida precipitada (...) Não faremos concessões à segurança dos Aliados", acrescentou, especificando que se reunirá "em breve" com o secretário-geral da NATO, Mark Rutte.
Também o ministro dos Negócios Estrangeiros italiano, Antonio Tajani, condenou "a violação do território polaco por drones russos, descrevendo-a como um "ato grave e inaceitável" numa publicação na rede social X.
"Este é um ataque à segurança de toda a área euro-atlântica", escreveu Tajani, manifestando a "total solidariedade" da Itália para com a Polónia, "um país amigo e aliado".
"Qualquer provocação deve ser rejeitada firme e unidamente pela Europa", acrescentou.