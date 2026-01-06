Garantias de segurança para Kiev "praticamente finalizadas" disse enviado dos EUA

A Coligação da Boa Vontade, Kiev e os Estados Unidos reafirmaram hoje, após reunião em Paris, o compromisso com uma paz justa e duradoura na Ucrânia, defendendo que qualquer acordo de paz deverá ser sustentado por garantias de segurança robustas.

"Isto não significa que vamos alcançar a paz, mas a paz não seria possível sem o progresso alcançado aqui hoje", frisou, por sua vez, Jared Kushner, genro do presidente norte-americano e também enviado especial.

Entre as medidas acordadas está a participação num mecanismo de monitorização e verificação do cessar-fogo liderado pelos EUA, com envolvimento internacional e representação da Coligação da boa vontade sobre a Ucrânia numa comissão especial destinada a analisar violações e atribuir responsabilidades.

A Coligação comprometeu-se ainda, com apoio norte-americano, a assegurar assistência militar e fornecimento de armamento, a longo prazo, às Forças Armadas da Ucrânia, incluindo financiamento, acesso a reservas de defesa, apoio técnico e cooperação no orçamento nacional ucraniano.

O plano prevê também a criação de uma força multinacional, composta por países dispostos a participar, para apoiar a reconstrução das forças armadas ucranianas e reforçar a dissuasão, com planeamento militar coordenado para operações no ar, no mar e em terra.

De acordo com a declaração, esta força será liderada pela Europa, com participação de membros não-europeus da Coligação e envolvimento dos Estados Unidos, nomeadamente ao nível dos serviços de informações e da logística, incluindo o compromisso de apoio norte-americano em caso de ataque.

Os signatários assumiram igualmente a intenção de finalizar compromissos vinculativos para apoiar a Ucrânia em caso de um futuro ataque armado da Rússia, admitindo o recurso a capacidades militares, iniciativas diplomáticas e sanções adicionais.

Na declaração, fica ainda acordado aprofundar a cooperação de defesa a longo prazo com a Ucrânia, incluindo formação, produção conjunta na indústria de defesa e cooperação em matéria de inteligência.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, saudou hoje os compromissos alcançados elogiando o "conteúdo concreto" que demonstra um compromisso em "trabalhar para uma segurança real".

Para o chefe de Estado ucraniano, é também importante determinar como "a força e o tamanho adequados do Exército ucraniano serão apoiados e financiados" pelos aliados de Kiev.

Zelensky apontou ainda "progressos significativos" com os negociadores norte-americanos, Steve Witkoff e Jared Kushner, com quem estão em curso discussões sobre garantias de segurança bilaterais, para além das garantias coletivas, bem como mecanismos para monitorizar as "violações da paz" em caso de acordo com Moscovo.