Google diz que suspensão do canal da Duma está relacionada com as sanções à Rússia

"A Google cumpre todas as sanções aplicáveis e leis de conformidade comercial. Se descobrirmos que uma conta viola os termos de serviço, tomaremos as medidas apropriadas", referiu a gigante de tecnologia norte-americana à agência de notícias russa independente Interfax.

Em 24 de março, face à ofensiva russa em território ucraniano, os Estados Unidos impuseram sanções contra a Duma (câmara baixa do parlamento) e a 328 deputados.

As autoridades russas acusaram hoje a plataforma Youtube, propriedade da gigante de tecnologia norte-americana Google, de suspender o canal do parlamento da Rússia, prometendo retaliação e denunciando que a medida viola "os direitos" dos russos.

O presidente da Duma, Vyacheslav Volodin, afirmou que o canal do parlamento russo naquela plataforma digital de `streaming`, Duma-TV, foi bloqueado.

"Os Estados Unidos querem ter o monopólio da disseminação de informação. Não podemos permitir isso", escreveu no Telegram Vyacheslav Volodin.

Na manhã de hoje, jornalistas da agência de notícias AFP em Moscovo constataram que a conta já não estava acessível, com ou sem rede virtual privada (VPN), ferramenta que permite evitar bloqueios.

De acordo com Moscovo, a conta "Duma-TV" tem mais de 145.000 subscritores no Youtube. O canal transmite audiências parlamentares, entrevistas com deputados russos e discussões plenárias em direto.

"Com toda a certeza, o Youtube assinou a sua própria condenação", reagiu também no Telegram a porta-voz da diplomacia russa, Maria Zakharova, pedindo a transferência "rápida" do conteúdo da plataforma da Google para os serviços de vídeo russos.

Nas últimas semanas, numa altura em que ocorre o conflito russo-ucraniano, o Youtube já foi acusado em várias ocasiões por Moscovo de ter bloqueado as contas de órgãos de comunicação social e autoridades russas.

Hoje, o regulador russo de comunicações, Roskomnadzor, pediu à Google para restaurar "imediatamente" a conta da Duma-TV.

Roskomnadzor já havia acusado a Google e o Youtube de atividades "terroristas" em março, o primeiro passo para um possível bloqueio de `sites` na Internet na Rússia, como o Twitter, o Instagram e vários outros meios independentes desde o início do conflito em território ucraniano.

Desde o início da guerra contra a Ucrânia, em 24 de fevereiro, as autoridades russas multiplicaram os esforços para controlar as informações sobre o conflito divulgadas na Internet.

