"Grande vitória para a Ucrânia". Moscovo confirma ataque ucraniano contra navio russo na Crimeia

O ataque ocorreu no porto de Teodósia, na Crimeia, durante a noite de segunda-feira, e provocou um incêndio de grandes dimensões.O presidente russo, Vladimir Putin, já foi informado pelo seu ministro da Defesa, Sergei Shoigu, sobre os “danos” causados ao Novocherkassk durante este ataque, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.O porta-voz da Força Aérea, Yuriy Ihnat, disse acreditar que seria difícil para o Novocherkassk – que pode transportar tanques e veículos blindados e ser usado para desembarcar tropas em terra – voltar a entrar em serviço.O exército ucraniano não especificou o local do ataque, mas o comandante da força aérea, Mykola Olechtchuk, transmitiu um vídeo que mostrava uma explosão e chamas na base naval russa de Feodossia, situada no mar Negro, na Crimeia ocupada.Segundo o Kremlin, seis edifícios foram danificados e um pequeno número de pessoas teve de ser levado para centros de alojamento temporário.

“Grande vitória para a Ucrânia”

O presidente ucraniano já reagiu ao incidente. Volodymyr Zelensky saudou o ataque como uma “grande vitória para a Ucrânia no Mar Negro” e disse estar “grato” à Força Aérea.





disse Volodymyr Zelensky no Telegram, dando a entender que o barco foi afundado."Hoje, o navio foi afundado", comemoraram também as Forças de Defesa Ucranianas no Telegram.Este ataque a um navio russo é visto como um sucesso e uma conquista para a Ucrânia, dado que, desta forma, conseguiram manter os navios russos afastados do sudoeste do Mar Negro e reabrir um corredor marítimo para exportar cereais ucranianos.Entretanto, esta manhã foi declarado por duas vezes o alerta geral de ataque iminente em toda a Ucrânia, dando a entender que a Rússia está a preparar uma retaliação.

c/agências