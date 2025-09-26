Greenvolt vende projeto de baterias na Polónia a empresa da ucraniana DTEK

Em comunicado hoje divulgado, a Greenvolt anunciou a venda do projeto em Kozienice, na Polónia, com uma capacidade de 112 megawatts/448 megawatts-hora, e que se encontra em fase `ready-to-build`, estando asseguradas todas as aprovações administrativas, licenças e acordos para ligação à rede.

A venda foi feita à DRI, a unidade de energias renováveis europeia DTEK, a maior empresa privada de energia na Ucrânia.

Segundo o Grupo Greenvolt, a venda faz parte da estratégia de rotação dos seus ativos e "reflete a abordagem da empresa de rodar cerca de 70-80% dos ativos desenvolvidos, mantendo 20-30% no balanço".

Apesar de não ter especificado o valor da transação, a Greenvolt disse já ter transacionado mais de 500 milhões de euros em ativos este ano.

Citado no documento, o presidente executivo do Grupo Greenvolt, João Manso Neto, disse que este acordo "está totalmente alinhado" com o objetivo de desenvolver projetos de `utility-scale`, como baterias.

Já o homólogo da DRI, Murat Cinar, considerou que com o acordo a empresa consolida a sua posição no mercado energético polaco "e, de forma mais ampla, na transição energética da Europa".

"Esta tecnologia terá um papel vital na transição da Europa para um sistema baseado em renováveis, reforçando a estabilidade da rede e reduzindo o risco de falhas durante períodos de maior pressão", disse o responsável da empresa compradora.