Guerra na Ucrânia. Alerta máximo na fronteira da Polónia com a Bielorrússia

Na véspera da cimeira da NATO, que começa terça-feira na Lituânia, Varsóvia destacou milhares de agentes para responder a possíveis tentativas de desestabilização na fronteira com a Bielorrússia provocadas pelas forças da Wagner, anunciou o ministro polaco da Defesa, Mariusz Blaszczak.



Ponad 1000 żołnierzy i niemal 200 jednostek sprzętu z 12. i 17. Brygady Zmechanizowanej rozpoczyna przemieszczenie na wschód kraju w ramach operacji "Bezpieczne Podlasie". To demonstracja naszej gotowości do reagowania na próby destabilizacji w pobliżu granicy naszego państwa. pic.twitter.com/VEDKUrroLK — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) July 8, 2023

, escreveu Blaszczak, na sua conta no Twitter., afirmou.

Krynki, fronteira entre a Polónia e a Bielorrússia



No extremo oriental da Polónia, as patrulhas fronteiriças permanecem em alerta máximo e intensificou-se nas últimas horas a vigilância dos guardas fronteiriços, que com a ajuda de drones, câmaras de vigilância e holofotes controlam a vedação de arame farpado que marca a linha divisória com a Bielorrússia.

Num cenário instalado, há dois anos, por Varsóvia,. A, exilados do Médio Oriente e de África e transportados por via área,, desde 2021.No seguimento da decisão, por parte de Vladimir Putin, de oferecer aos mercenários de Yevgeny Prigozhin a possibilidade de se deslocarem para a Bielorrússia, um comandante de alta patente do grupo disse que, nos termos do acordo que desativou o seu motim contra a liderança militar russa, nos dias 23 e 24 de junho.Deste modo,e levado alguns países-membros da NATO a recear instabilidade na região.Tendo sido, Kiev também está a avaliar a situação da segurança na fronteira com a Ucrânia, onde estão estacionadas tropas russas e ogivas nucleares.

Zelensky apela a uma melhor fortificação da fronteira da Ucrânia com a Bielorrússia



O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, apelou durante o seu discurso de domingo à noite, a cerca de 150 quilómetros da fronteira, na cidade de Lutsk, a um reforço da proteção da fronteira da Ucrânia com a Bielorrússia.

, declarou Zelensky, desde do Castelo de Lubart, em Lutsk, após ter tido durante o dia de domingo, explicou.